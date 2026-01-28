Důležité
Jako na Balkáně, říká k Macinkovým zprávám politolog


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Sestřih rozhovorů s politologem Davidem Jágrem ke sporu prezidenta s ministrem zahraničí
Zdroj: ČT24

Vyhrožovat prezidentovi z pozice předsedy juniorní koaliční strany, respektive ministra, je nevídané. V komentáři pro ČT24 to uvedl politolog David Jágr. Podobné situace podle něj nastávají spíše na Balkáně. Premiér Andrej Babiš (ANO) je nyní velmi vydíratelný a bojuje se svým stínem, uvedl také Jágr.

Hrad v úterý zveřejnil obsah textových zpráv, které obdržel jeho poradce od Macinky a v nichž podle prezidenta šéf diplomacie hlavu státu vydírá kvůli nejmenování Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Obsah zpráv prošetří centrála proti organizovanému zločinu.

„To, co zaznělo včera, znají spíše někde na Balkáně. Nešťastné je, že to říká ministr zahraničí, který by měl být diplomatem. Jestli takhle komunikuje, asi to není úplně ta správná charakteristika pro ministra zahraničních věcí. Vyhrožovat prezidentovi ze strany předsedy juniorní koaliční strany, respektive ministra, je poměrně nevídané,“ míní Jágr, jenž působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

Macinka tvrdí, že nešlo o vyhrožování, ale o vyjednávání. „Politické vyjednávání to asi bylo, ale s prvky nátlaku. Spory mezi Motoristy a panem prezidentem trvají v podstatě od voleb – od té doby, co se zmiňuje Filip Turek jako kandidát na ministra zahraničí, později ministra životního prostředí. Takže má to nějakou historii, stejně tak to zveřejnění (zpráv). Nepřišlo to bez ničeho,“ upozornil politolog.

Zrušená schůzka a spor o L-159

V pondělí Pavel zrušil schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co na ni nedorazil premiér Babiš ani Macinka. Babiš se Pavlovi omluvil, že nedodržel termín. Kabinet podle něj měl v pondělí nejnáročnější zasedání od svého vzniku. „Údajně neměli telefony, ale to je podle mě nesmysl, protože mají nějaký aparát, který je mohl upozornit minimálně na to, že už je čas,“ soudí Jágr.

Před týdnem došlo na další spor po Pavlově návštěvě Ukrajiny, která podle hlavy státu vyjádřila zájem o české bitevníky L-159. Podle Jágra bylo jeho vyjádření „trochu nešťastné“, jelikož se tématu chopila ukrajinská média a záležitost v té době nebyla ještě projednána na vládě. „Toho se chopil Macinka, u Václava Moravce do něj tak nějak píchnul, využil určité jeho slabiny. A stejně tak ty zprávy byly určitou příležitostí k využití další slabiny,“ myslí si politolog.

Macinka naznačil, že se Pavel chová protiústavně, když nechce jmenovat Turka. „Dosud nikdo (soud) neřekl, že prezident by jednal proti ústavě, takže je to jen jeho interpretace, jeho pohled na svět, kterého se nechce pustit,“ konstatoval Jágr.

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Ministr zahraničí podle politologa nejspíš dostal od Babiše „fén“, k jeho odvolání, jak požaduje opozice, ale pravděpodobně nedojde. „Babiš je momentálně velmi vydíratelný. Vydírací potenciál Motoristů je opravdu silný. Dokud nebude hlasováno o vydání, či nevydání Babiše, tak ty karty jsou rozdány. Babiš je v určité tísnivé pozici. V podobné situaci je Tomio Okamura (SPD),“ upozornil Jágr.

Macinka vyjádřil názor, že by Pavel neměl zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Turecku. „Čekal jsem něco většího, ale je otázka, jestli nám řekl celou pravdu, jestli to nebylo něco většího, o čem nechtěl mluvit. Každopádně ten summit byl zjevně domluven tak jako v minulosti, že bude jezdit prezident,“ uvedl Jágr.

Nová kauza může podle něj odvést pozornost od potenciálně problémových témat nové vlády, jako je návrh rozpočtu, stavební zákon či dotace pro Agrofert. „Přijde mi, že něco s Filipem Turkem se často objeví, když se řeší něco jiného, podstatnějšího, ale nechci konspirovat,“ podotkl Jágr.

Koalice a opozice se přou, zda Macinka vyjednával, nebo vyhrožoval
Události, komentáře (27. ledna 2026)

Boj o Hrad

Premiér pozval Macinku i Pavla na společné jednání. „Bude to o velikosti jednotlivých aktérů, jestli dokážou ustoupit, ale nemyslím si, že se ty vztahy zlepší,“ uvedl Jágr.

„Vztah vládních stran a pana prezidenta zhoršuje i to, že prezident minulý týden oznámil, že bude znovu kandidovat, pokud bude zdráv a bude zájem. Na sjezdu hnutí ANO zaznělo, že vláda bude stavět vlastního kandidáta. Spor o Hrad bude bobtnat,“ domnívá se politolog.

Pavel hodlá obhajovat funkci v případě podpory a zdraví
Prezident Petr Pavel na návštěvě Olomouckého kraje

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
před 4 mminutami

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží, sdělil Juchelka

Výplata superdávky se asi odloží, důvodem je náročnost přepočtu podpory, informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Nynější dávky by tak příjemci pobírali do července místo do dubna.
před 6 mminutami

Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují na nepřijatelné.
11:18Aktualizovánopřed 11 mminutami

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet.
09:48Aktualizovánopřed 31 mminutami

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl zavést benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru, i když předchozí vláda nedávno prosadila v EU v rámci protiruských sankcí možnost přísnějšího postupu, napsaly ve středu weby Deník N a Seznam Zprávy, Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU tak musí své cesty do tuzemska jen oznamovat, není nutné, aby je ministerstvo zahraničí předem schválilo.
před 38 mminutami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
09:50Aktualizovánopřed 47 mminutami

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádá vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Sněmovna přerušila jednání do 12:00.
04:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chtějí zastavit čas a pracují s AI. Co říkají děti o dětech?

Český statistický úřad (ČSÚ) představil výsledky Minisčítání. V tomto projektu děti pomocí sociologických metod zkoumají své vrstevníky. Zaznělo 26 otázek na děti ve věku devíti až patnácti let. Výsledkem je jedinečný, byť ne dokonalý pohled nejmladší generace na ni samotnou.
před 1 hhodinou
