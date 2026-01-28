Jako na Balkáně, říká k Macinkovým zprávám politolog

Vyhrožovat prezidentovi z pozice předsedy juniorní koaliční strany, respektive ministra, je nevídané. V komentáři pro ČT24 to uvedl politolog David Jágr. Podobné situace podle něj nastávají spíše na Balkáně. Premiér Andrej Babiš (ANO) je nyní velmi vydíratelný a bojuje se svým stínem, uvedl také Jágr.
Hrad v úterý zveřejnil obsah textových zpráv, které obdržel jeho poradce od Macinky a v nichž podle prezidenta šéf diplomacie hlavu státu vydírá kvůli nejmenování Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Obsah zpráv prošetří centrála proti organizovanému zločinu.
„To, co zaznělo včera, znají spíše někde na Balkáně. Nešťastné je, že to říká ministr zahraničí, který by měl být diplomatem. Jestli takhle komunikuje, asi to není úplně ta správná charakteristika pro ministra zahraničních věcí. Vyhrožovat prezidentovi ze strany předsedy juniorní koaliční strany, respektive ministra, je poměrně nevídané,“ míní Jágr, jenž působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Macinka tvrdí, že nešlo o vyhrožování, ale o vyjednávání. „Politické vyjednávání to asi bylo, ale s prvky nátlaku. Spory mezi Motoristy a panem prezidentem trvají v podstatě od voleb – od té doby, co se zmiňuje Filip Turek jako kandidát na ministra zahraničí, později ministra životního prostředí. Takže má to nějakou historii, stejně tak to zveřejnění (zpráv). Nepřišlo to bez ničeho,“ upozornil politolog.
Zrušená schůzka a spor o L-159
V pondělí Pavel zrušil schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co na ni nedorazil premiér Babiš ani Macinka. Babiš se Pavlovi omluvil, že nedodržel termín. Kabinet podle něj měl v pondělí nejnáročnější zasedání od svého vzniku. „Údajně neměli telefony, ale to je podle mě nesmysl, protože mají nějaký aparát, který je mohl upozornit minimálně na to, že už je čas,“ soudí Jágr.
Před týdnem došlo na další spor po Pavlově návštěvě Ukrajiny, která podle hlavy státu vyjádřila zájem o české bitevníky L-159. Podle Jágra bylo jeho vyjádření „trochu nešťastné“, jelikož se tématu chopila ukrajinská média a záležitost v té době nebyla ještě projednána na vládě. „Toho se chopil Macinka, u Václava Moravce do něj tak nějak píchnul, využil určité jeho slabiny. A stejně tak ty zprávy byly určitou příležitostí k využití další slabiny,“ myslí si politolog.
Macinka naznačil, že se Pavel chová protiústavně, když nechce jmenovat Turka. „Dosud nikdo (soud) neřekl, že prezident by jednal proti ústavě, takže je to jen jeho interpretace, jeho pohled na svět, kterého se nechce pustit,“ konstatoval Jágr.
Ministr zahraničí podle politologa nejspíš dostal od Babiše „fén“, k jeho odvolání, jak požaduje opozice, ale pravděpodobně nedojde. „Babiš je momentálně velmi vydíratelný. Vydírací potenciál Motoristů je opravdu silný. Dokud nebude hlasováno o vydání, či nevydání Babiše, tak ty karty jsou rozdány. Babiš je v určité tísnivé pozici. V podobné situaci je Tomio Okamura (SPD),“ upozornil Jágr.
Macinka vyjádřil názor, že by Pavel neměl zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Turecku. „Čekal jsem něco většího, ale je otázka, jestli nám řekl celou pravdu, jestli to nebylo něco většího, o čem nechtěl mluvit. Každopádně ten summit byl zjevně domluven tak jako v minulosti, že bude jezdit prezident,“ uvedl Jágr.
Nová kauza může podle něj odvést pozornost od potenciálně problémových témat nové vlády, jako je návrh rozpočtu, stavební zákon či dotace pro Agrofert. „Přijde mi, že něco s Filipem Turkem se často objeví, když se řeší něco jiného, podstatnějšího, ale nechci konspirovat,“ podotkl Jágr.
Boj o Hrad
Premiér pozval Macinku i Pavla na společné jednání. „Bude to o velikosti jednotlivých aktérů, jestli dokážou ustoupit, ale nemyslím si, že se ty vztahy zlepší,“ uvedl Jágr.
„Vztah vládních stran a pana prezidenta zhoršuje i to, že prezident minulý týden oznámil, že bude znovu kandidovat, pokud bude zdráv a bude zájem. Na sjezdu hnutí ANO zaznělo, že vláda bude stavět vlastního kandidáta. Spor o Hrad bude bobtnat,“ domnívá se politolog.
