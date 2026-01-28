Koalice a opozice se přou, zda Macinka vyjednával, nebo vyhrožoval

Prezident Petr Pavel v úterý oznámil že se ho ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokouší vydírat. Macinka poslal poradci hlavy státu textové zprávy, ve kterých nabízí klid pro Pavla, když Filipa Turka (za Motoristy) jmenuje ministrem. Že by šlo o vydírání, Macinka odmítá. Za vydírání tento způsob komunikace nepovažuje ani poslanec Motoristů Igor Červený. „Součástí vyjednávání je i někdy být prostě tvrdý,“ uvedl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. To, že se jednalo o způsob vyjednávání, si myslí také Radek Koten (SPD). Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného jde ovšem o „naprosto jednoznačně vydírání a vyhrožování ze strany člena vlády vůči hlavě státu“. „To, co se tady předvádí, je prachsprosté vydírání,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).
Výběr redakce
ŽivěVláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou
04:29před 8 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí
Výborný nebude obhajovat post šéfa KDU-ČSL
Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl.
ŽivěVláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou
Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádá vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.
Policie zasahuje na černošickém městském úřadu i jinde
Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice a dalších místech. Uvedli to na síti X.
Koalice a opozice se přou, zda Macinka vyjednával, nebo vyhrožoval
Prezident Petr Pavel v úterý oznámil že se ho ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokouší vydírat. Macinka poslal poradci hlavy státu textové zprávy, ve kterých nabízí klid pro Pavla, když Filipa Turka (za Motoristy) jmenuje ministrem. Že by šlo o vydírání, Macinka odmítá. Za vydírání tento způsob komunikace nepovažuje ani poslanec Motoristů Igor Červený. „Součástí vyjednávání je i někdy být prostě tvrdý,“ uvedl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. To, že se jednalo o způsob vyjednávání, si myslí také Radek Koten (SPD). Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného jde ovšem o „naprosto jednoznačně vydírání a vyhrožování ze strany člena vlády vůči hlavě státu“. „To, co se tady předvádí, je prachsprosté vydírání,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).
Led odlétající ze střech aut i kamionů může způsobit vážné nehody
Ledová nebo sněhová vrstva na střechách kamionů i osobních aut je nebezpečí, kterému současné počasí nahrává. I když podle zákona mají řidiči povinnost nános před jízdou odstranit, v případě kamionů často nemají kde. Na silnicích pak mohou způsobit nehody, naposledy třeba u Horažďovic na Klatovsku. K odklízení ledu z kamionů slouží výškové rampy na dálničních odpočívadlech, zatím se ale jediná nachází na Rozvadově na obou směrech dálnice. Ředitelství silnic a dálnic vytipovalo dalších osm míst, kam by je mohlo nainstalovat, ačkoli přiznává, že ani o tu existující nejeví řidiči velký zájem. Za porušení povinnosti odmést sníh ze střechy přitom hrozí pokuta až pět tisíc korun.
Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra
Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce využít všech možností, které opozice ve sněmovně má, aby jí premiér Andrej Babiš (ANO) a Macinka „vysvětlili vydírání prezidenta“. Babiš pozval prezidenta i ministra zahraničí na společné jednání. Macinkovy zprávy považuje za nešťastné, ne však za vydírání.
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv. Pavel zprávy postoupí také právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil zprávy prezidentské kanceláři za politické vyjednávání. Dodal, že na summitu NATO by Česko prezident Petr Pavel neměl reprezentovat, neboť se „nepohybuje v ústavním rámci“, protože odmítá jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. Podle Hradu je ve věci prezidentovy účasti na summitu relevantní shoda mezi hlavou státu a premiérem. Pavel označil Macinkovy zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Obsah zpráv prošetří centrála proti organizovanému zločinu.
Načítání...