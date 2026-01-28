Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

Poslanecká sněmovna projednává návrh na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. Cílem je podle zdůvodnění stabilizace jejich financování. Opozice zamezila schválení návrhu hned v prvním čtení. Předtím poslanci debatovali o aféře kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání.
Poslanci by také mohli začít debatu o novele stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu a má podle tvůrců z řad koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytů.
Koalice pak chce tento týden projednat na řádné schůzi také senátní ústavní novelu, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.
K prioritám vládního tábora patří rovněž novela o pětiletém zmrazení platů vrcholných politiků.