Sněmovna podpořila návrh na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků

Poslanci podpořili návrh na zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků. Nyní jednají o novele ke stabilizaci hospodaření menších zdravotních pojišťoven. Odpoledne by měli mít na programu volbu čtvrtého místopředsedy dolní komory. Jediným kandidátem je předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Opozice v pátek opět neprosadila doplnění programu schůze o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela sněmovny kvůli výrokům o Ukrajině. Sněmovna hlasy koalice vyzvala prezidenta, aby jmenoval ministry bezodkladně.
Koaliční novela o sociálních odvodech osob samostatně výdělečně činných vrací měsíční nejnižší vyměřovací základ 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Nyní zvýšené odvody živnostníků by se pokládaly za přeplatek. Bývalá vláda s návrhem, který sněmovna podpořila, nesouhlasila.
Dalším návrhem, jemuž se zákonodárci věnují, je přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven kvůli stabilizaci jejich financování.
Změna pravidel sněmovního jednání má vést zejména k omezení možností obstrukcí. Novelu podepsali vedle zástupců koalice také někteří občanští demokraté. Předloha například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Koaliční novela stavebního zákona zejména zavádí státní stavební správu a má přispět ke zrychlení povolování výstavby zejména bytů.
Rakušanovo zvolení místopředsedou sněmovny se spíše nepředpokládá, byť má poslední volné místo připadnout STAN. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá už v úterý uvedla, že předseda STAN ve frakci příliš velkou podporu nemá.