Sněmovní zdravotnický výbor povede Mašek, mediální Talíř

Předsedou sněmovního zdravotnického výboru se stane Jiří Mašek (ANO), mediální výbor povede František Talíř (KDU-ČSL) a předsedkyní zemědělského výboru zvolili jeho členové poslankyni hnutí ANO Moniku Obornou. Své vedení si vyberou i další výbory, jejich rozhodnutí musí v pátek ještě potvrdit sněmovna jako celek.

Mašek nahradí v čele zdravotnického výboru Zdenku Němečkovou Crkvenjaš (ODS), která nově zaujme jednu z místopředsednických pozic.

Místopředsedy jsou dále Kamal Farhan (ANO), Tom Philipp (KDU-ČSL), jenž byl místopředsedou výboru i v minulém volebním období, Jan Síla (SPD) a Boris Šťastný (Motoristé), který by se mohl stát ministrem pro sport ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Neuspěla pirátská nominantka Eva Šrámková. Volné místo by měl obsadit Vlastimil Válek (TOP 09) poté, co skončí ve funkci ministra zdravotnictví. 

Lékař a bývalý ředitel záchranné služby v Královéhradeckém kraji Mašek je poslancem třetí volební období. V minulém i předminulém volebním období byl mimo jiné místopředsedou bezpečnostního výboru a vedl komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Mašek získal v tajné volbě 22 z 24 odevzdaných hlasů.

Mašek řekl, že pokud se stane předsedou výboru, opustí pozici náměstka královéhradeckého hejtmana pro zdravotnictví. Uvedl také, že počítá se vznikem podvýboru, který se bude věnovat duševnímu zdraví. 

Mediální výbor povede Talíř

Při volbě předsedy mediálního výboru neměl náměstek jihočeského hejtmana a ministra životního prostředí Talíř na základě dohod poslaneckých frakcí protikandidáta. Místo v čele výboru obsadil po novém místopředsedovi sněmovny Patriku Nacherovi (ANO).

Poslanci obsadili pouze dvě ze tří pozic místopředsedů výboru, stali se jimi Ondřej Babka (ANO) a Oto Klempíř (za Motoristy). Třetí kandidát nové koalice ANO, SPD a Motoristů Jaroslav Foldyna (SPD) neuspěl i kvůli tomu, že sám pro sebe nehlasoval, i když k jeho zvolení chyběl právě jediný hlas. O obsazení volného místopředsednického křesla rozhodne výbor až na další schůzi.

Talíř, který je synovcem někdejšího lidoveckého ministra kultury a bývalého poslance Jaromíra Talíře, obdržel v tajných volbách všech čtrnáct odevzdaných hlasů. Babka a Klempíř obdrželi po třinácti hlasech, Foldyna dostal sedm hlasů od členů nové koalice, sám se hlasování zdržel.

Talíř slíbil, že jednání výboru bude „kormidlovat věcně, konstruktivně a efektivně“, i když se jeho členové na všech věcech nebudou programově potkávat. Do této sféry bude patřit například záměr financovat veřejnoprávní televizi a rozhlas nikoli z poplatků, ale jen ze státního rozpočtu. Shoda by naopak mohla být na návrhu, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Sněmovní mediální výbor projednává kromě mediální legislativy také výroční zprávy rad veřejnoprávních médií o jejich činnosti a hospodaření. Nově bude mít na starosti také oblast kultury, kterou převzal od sněmovního školského výboru. Mediální výbor pořádá rovněž veřejná slyšení kandidátů do rad Českého rozhlasu a České televize.

V čele zemědělského výboru Oborná

Sněmovní zemědělský výbor povede poslankyně hnutí ANO Oborná. Její jediný protikandidát Martin Šmída (Piráti) ve volbě neuspěl a neuspěl ani při volbě místopředsedů výboru. Oborná je poslankyní za Kraj Vysočina a poprvé byla zvolena v roce 2017. Členkou zemědělského výboru byla i v minulých obdobích. 

Zemědělský výbor také rozhodl, že bude mít čtyři místopředsedy. Stali se jimi někdejší ministr zemědělství Petr Bendl (ODS), Karel Tureček (ANO), David Pražák (ANO) a Marie Pošarová (SPD).

Oborná řekla, že hlavní prioritou nejbližších jednání výboru bude rozpočet. Návrh končící vlády v kapitole ministerstva zemědělství označila za ne úplně hezké čtení. Ve vedení výboru chce mít dvě priority. „Jednak aby čeští občané měli dostupné české potraviny od českých zemědělců a potravinářů. A ta druhá je, abychom pomohli českým zemědělcům zvýšit konkurenceschopnost, férové podmínky v rámci EU a abychom je také oprostili od nadbytečné byrokracie, která je bohužel zbytečně odvádí od jejich práce,“ tvrdí.

Na letošní rok podle ní chybí pět miliard korun. Jde o peníze například pro zemědělce hospodařící v nepříznivých podmínkách a pro lesníky nebo vodohospodáře. K vyplacení těchto peněz se stát podle ní už zavázal, a proto hrozí, že pokud nebudou, tyto skupiny je nedostanou.

Zemědělský výbor má na starosti hlavně zemědělskou a potravinářskou legislativu, schvaluje návrhy rozpočtu ministerstva zemědělství nebo katastrálního úřadu. V minulém období stál v jeho čele Michal Kučera (TOP 09).

