Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Ministerstvo školství dle nich nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec. Peníze v resortu chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, prohlásil šéf školských odborů František Dobšík.
Ministerstvo v úterý na sociální síti X uvedlo, že obavy nejsou namístě, školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši. Rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu, dodal resort.
Podle Dobšíka je potřeba, aby problém vláda vyřešila. Stávková pohotovost bude podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové trvat do doby, než školy peníze dostanou.
Nepedagogy mají obce a kraje začít platit od roku 2026, původně vláda chtěla převést financování těchto pracovníků ve školách od letošního září.
Odbory chtějí „opadnutí nervozity“
Odbory jsou podle Dobšíka ujišťovány, že peníze budou doplněny. „My potřebujeme, aby to bylo doladěno příští týden. Aby problém, který s tím financováním tady je a evidentně existuje, vláda vyřešila. Proto jsme se rozhodli, že na podporu jejich rozhodování vyhlásíme stávkovou pohotovost,“ tvrdí šéf školských odborů.
„My už tomu nevěříme. Uvidíme, jak to opravdu doputuje do těch škol, aby nervozita takzvaně opadla,“ řekla Seidlová. Nemůže prý vyloučit, že se přistoupí ke stávce. Podle Seidlové není vyhlášení stávkové pohotovosti „výkřikem do tmy“. I kdyby vláda převod necelých čtyř miliard schválila příští týden, může to být podle ní problém pro financování odměn v listopadové výplatě, která se vyplácí v prosinci.
Podle Dobšíka by odbory mohly stávkovou pohotovost ukončit začátkem prosince, pokud budou mít školy peníze zaručeny.
„Vláda na svém čtvrtečním zasedání (6. listopadu, pozn. red.) potvrdila, že všechny závazky vůči krajům a školám budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem. Obavy nejsou namístě,“ uvedlo v úterý na síti X ministerstvo školství. Potřebná částka bude podle něj převedena do rozpočtu resortu, rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu. Školy podle resortu obdrží finance včas a v plné výši.
„Rozhodně nevyvoláváme paniku, ale je to reakce na problém, který vnáší další nejistotu do už nervózní oblasti, do nervózního terénu,“ sdělil vedoucí sekce ředitelů a vedoucích pracovníků školských odborů Ctirad Vaník.
Podle zástupce mladých učitelů Lukáše Ulrycha byly odbory ke stávkové pohotovosti donuceny. „Poslední čtyři roky v českém školství jsou plejáda nesplněných slibů,“ řekl. Zmínil například výši platů učitelů. Učitelé by podle zákona měli mít v průměru plat na úrovni 130 procent průměrné mzdy v Česku. Loni brali učitelé 109 procent loňské průměrné mzdy.