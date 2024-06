Veřejnoprávní média dnes potřebujeme víc než jindy, míní šéf Evropské vysílací unie

Máme mnoho zdrojů informací, ale ne všechny jsou důvěryhodné, proto jsou potřeba nezávislá veřejnoprávní média, řekl v Interview ČT24 generální ředitel Evropské vysílací unie (EBU) Noel Curran. Média veřejné služby by podle něj měla mít široký záběr a nesoustředit se jen na menšinové žánry. Ve zpravodajství by měla být nestranná, ale zároveň by neměla poskytovat prostor propagandě, míní.

V reakci na diskuzi ohledně toho, zda mají veřejnoprávní média nabízet třeba zábavné show či sportovní přenosy, šéf EBU uvedl, že tyto stanice musejí mít širší rámec.

„To neznamená, že bychom neměli být regulováni, že bychom neměli mít jasné cíle, že bychom neměli investovat do pořadů, do kterých neinvestuje nikdo jiný. To musíme dělat. Ale pokud si tam dáte jen menšinové žánry a pořady, tak lidé řeknou ‚Proč za to platíme? Na to se nikdo nedívá‘. Aby to mělo správný dopad, tak musíte mít skutečně široké publikum.“

Nestrannost a různé hlasy

V souvislosti se zpravodajstvím o válečných konfliktech pak upozornil, že je třeba vyslechnout různé hlasy, ale nenechat se využít pro propagandu.

„Musíme být nestranní, musíme samozřejmě slyšet celou škálu hlasů, ale musíme se jim také umět nějak vzepřít, obzvlášť když to budou hlasy země, která napadla jinou nezávislou zemi. A musíme si také položit otázku, jak jsou tyto hlasy slyšeny. Nemůžete přece ty hlasy použít pro propagandu, musíte našlapovat velmi obezřetně,“ podotkl Curran.

Generální ředitel EBU mluvil v Interview ČT24 třeba také o pozici ČT v organizaci nebo o tom, jaký dopad bude mít na média umělá inteligence. Celý rozhovor je ve videu v úvodu článku.