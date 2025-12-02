SOUHRN: Zásadní události úterý 2. prosince


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 2. prosince 2025.

Prezident jednal s dalšími kandidáty na ministry

Prezident Petr Pavel přijal další tři kandidáty do vlády. Podle Lubomíra Metnara (ANO) neměl výhrady k jeho prioritám pro resort vnitra. Řešili mimo jiné zvyšování nástupního platu pro policisty i hasiče. S kandidátkou ANO na ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Schwarz Bařtipánovou mluvil o změnách stavebního zákona či sociálně ohrožených územích. Kandidát SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik se ohledně priorit pro resort hodlá striktně držet programového prohlášení nově vznikajícího kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Kandidát na ministra vnitra
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě
Lubomír Metnar (ANO)
Kandidátka na ministryni pro místní rozvoj
Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem
Kandidátka hnutí ANO na ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová
Kandidát na ministra dopravy
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem
Kandidát SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik


Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média

Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu, informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Belgické deníky Le Soir a L‘Echo i agentura AFP s odkazem na své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.

Zadrželi bývalou šéfku diplomacie EU Mogheriniovou, píší média
Bývalá šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová


Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) má během dvoudenní návštěvy Slovenska naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Dopoledne Okamura jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas). Po setkání řekl, že cílem české delegace je znovuobnovení co nejužších vztahů se Slovenskem. Raši návštěvu označil za „restart vztahů“. Odpoledne se Okamura sešel i s předsedou slovenské vlády a prezidentem země.

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura (vlevo) a předseda slovenského parlamentu Richard Raši (Hlas)


Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků

Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DPA, zveřejněném v úterý, řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německé ekonomiky je závislá i řada českých firem.

Německé hospodářství je v největší krizi od války, tvrdí šéf průmyslníků
Šéf německých průmyslníků Peter Leibinger (na snímku z června 2025)


Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média

Ministr obrany Spojených států Pete Hegseth podle amerických činitelů nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů poté, co v září přežili první úder amerických vojáků na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahů proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy. Napsal to server listu The New York Times (NYT).

Hegseth nedal přímý rozkaz k zabití dvou mužů po útoku na loď, píší média
Americký ministr obrany Pete Hegseth


Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

Žalobce z bitcoinové kauzy Marek Vagai čelí návrhu na zahájení kárného řízení. Podle svých nadřízených nedostatečně bojoval proti vydání elektronických zařízení a počítačů s ukrytými bitcoiny Tomáši Jiřikovskému. Návrh na zahájení kárného řízení podal brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký k Vrchnímu soudu v Olomouci, uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.

Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy
Ilustrační foto


Ze žvýkaček se uvolňuje do lidských slin spousta mikroplastů

Plasty obsahuje spousta výrobků každodenního života – od oblečení, nádobí, až po prkénka na krájení potravin. Právě jejich přítomnost v kuchyni může lidi vystavit drobným plastovým částicím o velikosti několika mikrometrů, takzvaným mikroplastům. Mezi jejich zdroj nyní vědci zařadili další možný – žvýkačky. Mělo by jít sice o potraviny, ale podle studie se z nich mohou uvolňovat až tisíce mikroplastů do slin, takže je člověk může spolknout.

Ze žvýkaček se uvolňuje do lidských slin spousta mikroplastů
Ilustrační foto

