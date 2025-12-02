Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) má během dvoudenní návštěvy Slovenska naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Dopoledne Okamura jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas). Po setkání řekl, že cílem české delegace je znovuobnovení co nejužších vztahů se Slovenskem. Raši návštěvu označil za „restart vztahů“.
Okamura sdělil, že cestou dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa.
Šéf SPD i Raši hovořili také o společných prioritách obou zemí. „Máme před sebou výzvy, problémy a cíle, které chceme řešit společně,“ poznamenal předseda slovenského parlamentu. Konkrétně mluvil o spolupráci na evropské úrovni. Ta by se podle Okamury měla týkat třeba odmítání implementace systému povolenek ETS 2, unijního migračního paktu či zákazu prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035.
„Musím říci, že již na tomto prvním jednání se slovenskou stranou jsme našli shodu na těchto tématech, že dokážeme a chceme společně hledat stanoviska,“ sdělil. Podle Okamury se projevuje to, že oba státy se nacházejí ve středoevropském regionu a mají podobné zájmy. „Pro naše vztahy je důležité, aby byla vedení parlamentu naladěna stejně,“ podotkl Raši s tím, že totéž platí i pro obě vlády.
Okamura také podpořil letošní rozhodnutí Slovenska doplnit do ústavy mimo jiné ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Kvůli této změně základního zákona Evropská komise už zahájila proti Slovensku řízení ve věci souladu novely ústavy se zásadou přednosti evropského práva před tím národním. Okamura se v této souvislosti vyslovil pro udržení suverenity a svobody Česka.
Okamura se setká i s Pellegrinim a Ficem
Odpoledne předsedu české dolní komory přijme slovenský prezident Peter Pellegrini a následně premiér Robert Fico (Smer).
Jednání předsedů parlamentů zemí Slavkovského formátu se pak plánuje na Bratislavském hradě ve středu. V první části budou Raši, Okamura a předseda rakouské Národní rady Walter Rosenkranz mluvit o spolupráci na parlamentní úrovni, přeshraniční spolupráci a o kulturní výměně. Druhou část debaty budou tvořit evropská témata, konkrétně konkurenceschopnost EU s ohledem na Zelenou politiku pro Evropu (Green Deal) a další rozšiřování Unie.
Z Okamurova programu podle aktualizovaného znění vypadla prohlídka výstavy o slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi (1872–1957), jenž strávil významnou část života v Praze a podílel se mimo jiné na utváření podoby Pražského hradu. Původně se měla uskutečnit na závěr návštěvy Slovenska.
Součástí delegace nejsou zástupci sněmovní opozice
Českou poslaneckou delegaci tvoří výhradně zástupci sněmovní většiny. Součástí jsou první místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé), předseda zahraničního výboru dolní komory Radek Vondráček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, šéf poslanců SPD Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný a také kandidáti Motoristů na ministry zahraničí Petr Macinka a životního prostředí Filip Turek. Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan poznamenal, že jde o „nezvykle početnou delegaci“.
Představitelé opozice složení delegace kritizovali. Podle ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba jde o první případ, kdy na takovou cestu nebyli přizváni zástupci opozičního tábora.
Zástupci sněmovní opozice usilovali o to, aby se součástí delegace stal alespoň místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). To ale zástupci vznikající koalice odmítli. Podle Okamury se totiž cesta připravovala ještě předtím, než byl Skopeček dodatečně místopředsedou dolní komory zvolen. Podle šéfa SPD navíc jde o „pozvání pro předsedu sněmovny, a nikoliv klasickou cestu sněmovní delegace“.
„Takže já určuji, kdo bude jejím členem. Navíc to má být přátelská cesta, která má sloužit k navázání kontaktů. Chceme obnovit nadstandardní vztahy se Slovenskem, opravdu nechci, aby tam někdo říkal, že nemá rád Fica,“ prohlásil Okamura. „Nedovedu si představit, že by součástí mé delegace byl někdo, kdo rozboural vztahy se Slovenskem,“ dodal na brífinku po jednání s Rašim.
Také ve slovenské delegaci byli pouze vládní poslanci. „Pro mě bylo přirozené, že přišla delegace složená z nových koaličních partnerů. Nositelem myšlenek a témat bude vládní koalice v České republice a vládní koalice ve Slovenské republice,“ sdělil Raši.
Vrcholní slovenští představitelé si od nástupu vznikající české vlády ANO, SPD a Motoristů slibují zlepšení politických vztahů mezi oběma zeměmi. Ty poznamenalo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) přerušit mezivládní konzultace s Bratislavou.
Tento krok končící česká vláda zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Česko a Slovensko se tehdy rozcházely zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
