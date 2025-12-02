Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska


2. 12. 2025Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, iROZHLAS.cz, iDNES.cz

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) má během dvoudenní návštěvy Slovenska naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Dopoledne Okamura jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas). Po setkání řekl, že cílem české delegace je znovuobnovení co nejužších vztahů se Slovenskem. Raši návštěvu označil za „restart vztahů“.

Okamura sdělil, že cestou dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa.

Šéf SPD i Raši hovořili také o společných prioritách obou zemí. „Máme před sebou výzvy, problémy a cíle, které chceme řešit společně,“ poznamenal předseda slovenského parlamentu. Konkrétně mluvil o spolupráci na evropské úrovni. Ta by se podle Okamury měla týkat třeba odmítání implementace systému povolenek ETS 2, unijního migračního paktu či zákazu prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035.

„Musím říci, že již na tomto prvním jednání se slovenskou stranou jsme našli shodu na těchto tématech, že dokážeme a chceme společně hledat stanoviska,“ sdělil. Podle Okamury se projevuje to, že oba státy se nacházejí ve středoevropském regionu a mají podobné zájmy. „Pro naše vztahy je důležité, aby byla vedení parlamentu naladěna stejně,“ podotkl Raši s tím, že totéž platí i pro obě vlády.

Okamura také podpořil letošní rozhodnutí Slovenska doplnit do ústavy mimo jiné ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Kvůli této změně základního zákona Evropská komise už zahájila proti Slovensku řízení ve věci souladu novely ústavy se zásadou přednosti evropského práva před tím národním. Okamura se v této souvislosti vyslovil pro udržení suverenity a svobody Česka.

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy
Bratislavský hrad

Okamura se setká i s Pellegrinim a Ficem

Odpoledne předsedu české dolní komory přijme slovenský prezident Peter Pellegrini a následně premiér Robert Fico (Smer).

Jednání předsedů parlamentů zemí Slavkovského formátu se pak plánuje na Bratislavském hradě ve středu. V první části budou Raši, Okamura a předseda rakouské Národní rady Walter Rosenkranz mluvit o spolupráci na parlamentní úrovni, přeshraniční spolupráci a o kulturní výměně. Druhou část debaty budou tvořit evropská témata, konkrétně konkurenceschopnost EU s ohledem na Zelenou politiku pro Evropu (Green Deal) a další rozšiřování Unie.

Rozdílnost názorů by neměla ovlivnit naše vztahy, shodli se Pavel a Pellegrini
Peter Pellegrini a Petr Pavel na summitu k desátému výročí existence Slavkovského formátu

Z Okamurova programu podle aktualizovaného znění vypadla prohlídka výstavy o slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi (1872–1957), jenž strávil významnou část života v Praze a podílel se mimo jiné na utváření podoby Pražského hradu. Původně se měla uskutečnit na závěr návštěvy Slovenska.

Součástí delegace nejsou zástupci sněmovní opozice

Českou poslaneckou delegaci tvoří výhradně zástupci sněmovní většiny. Součástí jsou první místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé), předseda zahraničního výboru dolní komory Radek Vondráček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, šéf poslanců SPD Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný a také kandidáti Motoristů na ministry zahraničí Petr Macinka a životního prostředí Filip Turek. Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan poznamenal, že jde o „nezvykle početnou delegaci“.

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou
Tomio Okamura

Představitelé opozice složení delegace kritizovali. Podle ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba jde o první případ, kdy na takovou cestu nebyli přizváni zástupci opozičního tábora.

Zástupci sněmovní opozice usilovali o to, aby se součástí delegace stal alespoň místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). To ale zástupci vznikající koalice odmítli. Podle Okamury se totiž cesta připravovala ještě předtím, než byl Skopeček dodatečně místopředsedou dolní komory zvolen. Podle šéfa SPD navíc jde o „pozvání pro předsedu sněmovny, a nikoliv klasickou cestu sněmovní delegace“.

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny
Schůze Poslanecké sněmovny (14. 11. 2025)

„Takže já určuji, kdo bude jejím členem. Navíc to má být přátelská cesta, která má sloužit k navázání kontaktů. Chceme obnovit nadstandardní vztahy se Slovenskem, opravdu nechci, aby tam někdo říkal, že nemá rád Fica,“ prohlásil Okamura. „Nedovedu si představit, že by součástí mé delegace byl někdo, kdo rozboural vztahy se Slovenskem,“ dodal na brífinku po jednání s Rašim.

Také ve slovenské delegaci byli pouze vládní poslanci. „Pro mě bylo přirozené, že přišla delegace složená z nových koaličních partnerů. Nositelem myšlenek a témat bude vládní koalice v České republice a vládní koalice ve Slovenské republice,“ sdělil Raši.

Vrcholní slovenští představitelé si od nástupu vznikající české vlády ANO, SPD a Motoristů slibují zlepšení politických vztahů mezi oběma zeměmi. Ty poznamenalo loňské rozhodnutí kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) přerušit mezivládní konzultace s Bratislavou.

Tento krok končící česká vláda zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Česko a Slovensko se tehdy rozcházely zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.

Musíme postupovat spolu a obnovit V4, řekl Babiš Šutaji Eštokovi
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

Výběr redakce

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

11:56Aktualizovánopřed 16 mminutami
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

před 21 mminutami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 23 mminutami
Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

před 37 mminutami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 52 mminutami
Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

10:57Aktualizovánopřed 57 mminutami
Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

před 1 hhodinou
Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) má během dvoudenní návštěvy Slovenska naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Dopoledne Okamura jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas). Po setkání řekl, že cílem české delegace je znovuobnovení co nejužších vztahů se Slovenskem. Raši návštěvu označil za „restart vztahů“.
11:56Aktualizovánopřed 16 mminutami

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Kandidát hnutí SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik se ohledně priorit pro resort hodlá striktně držet programového prohlášení nově vznikajícího kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vlastní agendu chce podrobně představit až po jmenování do funkce. Pavel v úterý jednal na Hradě i se dvěma kandidáty ANO – pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, která by měla vést ministerstvo pro místní rozvoj.
12:05Aktualizovánopřed 23 mminutami

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Vrchní soud v Praze potvrdil majiteli investičního fondu J.O. Investment Jakubu Ortinskému trest devět let a jeden měsíc vězení. Podle pravomocného rozsudku spolu s dalšími dvěma muži podvedli mezi lety 2016 a 2020 více než 3700 klientů a 160 firem, od kterých vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Odvolací senát také rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.
před 37 mminutami

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident Petr Pavel podle Lubomíra Metnara (ANO) neměl výhrady k jeho prioritám pro resort vnitra. Řešili mimo jiné zvyšování nástupního platu pro policisty i hasiče. Na Hrad dorazila i jeho stranická kolegyně a kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová. Prezident přijal také kandidáta za hnutí SPD Ivana Bednárika, který by měl vést resort dopravy.
10:09Aktualizovánopřed 52 mminutami

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Prezident Petr Pavel pokračuje v konzultacích s kandidáty na ministry budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Na Hradě se sešel s kandidátkou ANO na ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, se kterou mluvil o změnách stavebního zákona či sociálně ohrožených územích. Předtím měl schůzku s pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO). Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí v úterý Ivan Bednárik.
10:57Aktualizovánopřed 57 mminutami

Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

Žalobce z bitcoinové kauzy Marek Vagai čelí návrhu na zahájení kárného řízení. Podle svých nadřízených nedostatečně bojoval proti vydání elektronických zařízení a počítačů s ukrytými bitcoiny Tomáši Jiřikovskému. Návrh na zahájení kárného řízení podal brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký k Vrchnímu soudu v Olomouci, uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.
11:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami

ÚS odmítl stížnost Salmů, jejich předek po válce nebyl československým občanem

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Huga Salma-Reifferscheidta. Snažil se dosáhnout uznání toho, že jeho předek Hugo Mikuláš po druhé světové válce zůstal československým občanem. Salmové dlouhodobě usilují o navrácení někdejšího rodového majetku na Blanensku, včetně zámku Rájec nad Svitavou. Osvědčení o státním občanství je klíčem k restitučnímu nároku. Nové odmítavé usnesení je dostupné v databázi ÚS.
před 2 hhodinami

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud

Pražský státní zástupce obžaloval čtveřici lidí, kteří měli pod záminkou investování do svěřenských fondů vylákat z klientů nejméně 622 milionů korun. Podle obžaloby takto poškodili 1559 lidí. České televizi to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Boris Havel. Obžaloba skupinu viní ze zločinu podvodu velkého rozsahu, jejím členům hrozí až deset let vězení. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.
před 2 hhodinami
Načítání...