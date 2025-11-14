Poslanci by znovu mohli volit místopředsedy sněmovny

Poslanci se sešli na pokračování druhé schůze sněmovny. Měli by potvrdit ve funkcích nově zvolené předsedy výborů. Patrně také budou volit další místopředsedy dolní komory. Projednávání běžného programu schůze zbrzdili Piráti. Jejich předseda Zdeněk Hřib se v úvodu zabýval zdravotním pojištěním cizinců v souvislosti s děním na čtvrteční schůzi zdravotnického výboru před volbou jeho předsedy.
Poslanci zatím stihli zvolit dva nové místopředsedy sněmovny, kteří budou pomáhat s řízením schůze novému šéfovi dolní komory Tomiu Okamurovi (SPD). Místopředsedy se stali Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy.
Zbylá dvě křesla zatím na své místopředsedy čekají. Podle dohody připadnou ODS a STAN. Nečekaně malou podporu ale získal minulý týden Jan Skopeček z ODS. Straně má místo připadnout jakožto nejsilnějšímu uskupení z koalice SPOLU. Neuspěla ani další kandidátka současné opozice Olga Richterová (Piráti).
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček před jednáním sněmovny uvedl, že předpokládá, že by měl být v pátek Skopeček místopředsedou zvolen. „Doufám, že to všechno proběhne v pořádku a rychle,“ dodal.
Dalším kandidátem do vedení sněmovny je předseda STAN a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. Jeho by však sněmovna mohla volit až poté, co skončí ve své vládní pozici.
Poslanci také musí v souladu s jednacím řádem potvrdit ve funkcích nově zvolené předsedy sněmovních výborů. Členové výborů je volili v tomto týdnu. Vedení výborů si na základě povolebních dohod rozdělily koaliční i opoziční strany. Žádnou předsednickou funkci ve výborech nezískali Piráti, kteří to ale považují za porušení pravidel a poukazují na to, že mají čtvrtý nejsilnější poslanecký klub.
Je namístě, aby sněmovna začala fungovat, míní politoložka
Zda Skopeček bude zvolený místopředsedou sněmovny, se podle politoložky Anny Shavit v pátek uvidí. „Předpokládáme, že probíhala různá jednání a mělo by tomu tak být, že kandidát ODS si měl zajistit podporu. Bylo by také záhodno, aby se třetí místopředseda dneska zvolil, protože pravděpodobně nedojde k obsazení další pozice a bylo by namístě, aby sněmovna začala fungovat,“ poznamenala.
Na otázku, proč Skopeček nebyl úspěšný už v prvním kole, Shavit připomněla, že Nacher byl zvolen 144 hlasy. „To znamená, že získal poměrně dost, tedy 36 hlasů z řad opozice, a předpokládalo se, že se domluví. Těžko odhadovat, jakou roli v tom hrají Piráti, kteří jsou nyní izolováni, a vztahy byly napjaté už ve vládní koalici Petra Fialy,“ řekla. Podle politoložky si ODS evidentně nedokázala zajistit podporu jak v bývalé vládní koalici SPOLU, tak oslovit hnutí ANO a ostatní strany.
Pokud jde o nezvolení Skopečka v prvním kole, tak to není podle Shavit překvapivé. „Až velmi šokantní je nezvolení Pavla Žáčka (ODS) do čela výboru pro bezpečnost, protože tam se předpokládalo, že se v tom bude pokračovat,“ dodala politoložka. Zda platí, či neplatí dohody mezi novou vládní koalicí a opozici, je podle ní v tuto chvíli těžko říct, nově zvoleným poslancům by dopřála trochu času.