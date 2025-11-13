Vyjádření po jednání ANO, SPD a Motoristů

V nové koalici panuje podle šéfa Motoristů Petra Macinky a předsedy SPD Tomia Okamury shoda na tom, že se k programovému prohlášení vlády vracet nebude a nebude jej upravovat podle požadavků prezidenta Petra Pavla. Macinka a Okamura to řekli novinářům po čtvrtečním jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) měl svým koaličním partnerům sdělit, jaké řešení svého střetu zájmů představil prezidentovi Petru Pavlovi. Pavel po Babišovi chce, aby o svém návrhu informoval také veřejnost. Budoucí koaliční partneři měli probrat i možnou úpravu návrhu koaliční smlouvy. I v tomto případě jde o reakci na Pavlovy požadavky. Pavel chce doplnit do programového prohlášení postoj vznikajícího kabinetu k válce na Ukrajině nebo navyšování výdajů na obranu.
Podle Macinky se koaliční partneři bavili primárně o schůzce prezidenta s Babišem. Na schůzce koaličních partnerů podle něj zazněly dvě důležité věci. „Jedna věc je programové prohlášení, druhá je střet zájmů, do kterého pravděpodobně míří Babiš tím, že by byl jmenován předsedou vlády,“ řekl Macinka.
Ohledně první věci podle Macinky panuje shoda na tom, že k programovému prohlášení se koalice vracet nebude. A co se týče střetu zájmů – Macinka si myslí, že se celá diskuze zploštila do toho, zda Babiš vysvětlí střet zájmů veřejně, anebo soukromě prezidentovi. Programové prohlášení podle Macinky vznikalo prakticky celý jeden týden a je „nejednoduchým kompromisem tří politických stran“, na kterém je poměrně silná shoda.