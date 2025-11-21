Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie.
Uvedená změna podle dřívějšího vyjádření právníků i premiéra Roberta Fica (Smer) v kulturně-etických otázkách upřednostňuje slovenské právo před právem evropským a mezinárodním. Evropská komise vyjádřila už v září znepokojení nad těmito změnami a uvedla, že vede intenzivní dialog se slovenskými úřady.
„Zejména jsme vyjádřili obavy ohledně toho, jak navrhované změny článku 7 ústavy související s právem EU. Dovolte mi znovu připomenout, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem, včetně ustanovení vnitrostátních ústav,“ uvedl na začátku listopadu mluvčí EK Markus Lammert.
Evropská komise má možnost zahájit s členskou zemí řízení pro porušení unijních právních předpisů, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Kvůli zpochybnění nadřazenosti unijního práva Komise zahájila toto řízení v roce 2021 s Polskem.