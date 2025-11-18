Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) požádal generálního tajemníka NATO Marka Rutteho na úterní společné schůzce o posílení protivzdušné obrany Slovenska. Ministerský předseda Ruttemu během jeho návštěvy Bratislavy také zopakoval, že Slovensko s výjimkou komerčních kontraktů nebude dodávat Ukrajině, která se brání ruské agresi, smrtící zbraně. Informoval o tom úřad slovenské vlády.

Představitelé nynější vládní koalice dlouhodobě tvrdí, že předchozí slovenské vlády oslabily obranyschopnost země, když po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 předaly Kyjevu různou vojenskou techniku.

Součástí dodávek byly také vyřazené stíhačky sovětské konstrukce MiG-29 a systém protivzdušné obrany Kub. S ochranou slovenského nebe pak Bratislavě začali pomáhat spojenci včetně Česka, neboť Slovensko ještě nedostalo všechny objednané nové americké stíhačky F-16.

Fico zopakoval odmítavý postoj k vojenské pomoci Ukrajině ze státních zásob, kterou jeho kabinet zastavil po předloňském nástupu do úřadu. Už tehdy dala vláda najevo, že komerční kontrakty mohou pokračovat. Firmy na Slovensku mezitím investovaly například do rozšíření výroby munice. Ve slovenském obranném průmyslu se značně angažuje skupina Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada.

Slovensku by svědčila neutralita, řekl Fico
Slovenský premiér Robert Fico na návštěvě Moskvy 8. 5. 2025

Fico podle úřadu vlády Ruttemu také řekl, že Slovensko má suverénní právo se rozhodnout, jaké tempo a jakou strukturu vojenských výdajů zvolí. V příštím roce plánuje Slovensko podle dřívějších informací vynaložit na obranu v přepočtu dvě procenta hrubého domácího produktu, tedy nejnižší možnou úroveň vyplývající z členství země v NATO.

Letošní summit Severoatlantické aliance, jejímž členem je i Slovensko, přinesl dohodu o razantním zvýšení výdajů na obranu. Země NATO by do roku 2035 měly vydávat pět procent HDP na obranné výdaje a na výdaje s obranou související, a to především kvůli hrozbě, kterou představuje Rusko.

Výběr redakce

Sněmovna reprezentantů USA podpořila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Sněmovna reprezentantů USA podpořila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

20:53AktualizovánoPrávě teď
Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

před 28 mminutami
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

21:22Aktualizovánopřed 34 mminutami
Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

před 56 mminutami
„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

před 1 hhodinou
Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

před 2 hhodinami
Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat

Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sněmovna reprezentantů USA podpořila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Sněmovna reprezentantů Spojených států drtivou většinou 427 hlasů podpořila návrh zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplývá to z živého přenosu hlasování. Návrh nyní ještě musí posoudit Senát, kde je jeho osud podle amerických médií nejasný. Prezident USA Donald Trump už ale slíbil, že návrh zákona podepíše, pokud ho schválí Kongres.
20:53AktualizovánoPrávě teď

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) požádal generálního tajemníka NATO Marka Rutteho na úterní společné schůzce o posílení protivzdušné obrany Slovenska. Ministerský předseda Ruttemu během jeho návštěvy Bratislavy také zopakoval, že Slovensko s výjimkou komerčních kontraktů nebude dodávat Ukrajině, která se brání ruské agresi, smrtící zbraně. Informoval o tom úřad slovenské vlády.
před 28 mminutami

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášakdžího za velkou chybu, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Prohlásil to při svém setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
21:22Aktualizovánopřed 34 mminutami

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sidón na jihu Libanonu večer zabil jedenáct lidí a další čtyři zranil, oznámilo podle tiskových agentur libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda úder vzápětí potvrdila a uvedla, že jeho terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli podle ní v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.
před 56 mminutami

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění

Útok na židovským státem okupovaném Západním břehu Jordánu si v úterý vyžádal život jednoho Izraelce a další tři zraněné, uvedly tiskové agentury. Izraelská armáda oznámila, že dva teroristé najeli automobilem do lidí, načež spáchali útok nožem. Útočníky později identifikovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví, které o jejich smrti informovaly izraelské úřady s tím, že jde o dva osmnáctileté Palestince.
13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Meta vyhrála soudní spor o převzetí služeb Instagram a WhatsApp

Společnost Meta Platforms vyhrála ostře sledovaný spor o akvizici sítě pro sdílení fotografií Instagram a komunikační aplikace WhatsApp. Podle amerického soudu firma jejich převzetím neporušila antimonopolní zákon, protože si tak nemonopolizovala trh sociálních sítí. Informuje o tom agentura Reuters.
před 2 hhodinami

Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat

Diplomatická krize mezi Čínou a Japonskem se prohlubuje. Vyvolalo ji vyjádření japonské premiérky Sanae Takaičiové k Tchaj-wanu. Útok na ostrov by podle ní znamenal hrozbu pro přežití Japonska a mohl by vyvolat vojenskou reakci. Peking kvůli tomu premiérku obviňuje z oživování militaristických démonů a proti asijské zemi přijímá řadu trestných opatření, do sporných vod vyslal své lodě, nešetří výhrůžkami, ruší lety a zakázal také japonské filmy. Tokio se nyní snaží krizi urovnat, své občany v zemi však vyzývá k tomu, aby více dbali na bezpečnost.
před 2 hhodinami

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady. Ruské údery na Ukrajinu v poslední době sílí.
10:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...