Musíme postupovat spolu a obnovit V4, řekl Babiš Šutaji Eštokovi

16. 10. 2025

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) jednal se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem o nadcházejícím summitu Evropské unie či migračním paktu. Babiš sdělil, že mluvili o tématech, kde mají obě země stejné či podobné názory. V budoucnu podle něj oba státy musí opět postupovat společně a pokusit se i o obnovení fungování Visegrádské skupiny, která kromě Česka a Slovenska zahrnuje také Polsko a Maďarsko.

Babiš uvedl, že se slovenským ministrem mluvili o nadcházejícím summitu lídrů, který pokládá za klíčový. Na zasedání bude Česko zastupovat ještě současná vláda Petra Fialy (ODS).

„Konkrétně jsme řešili novou zelenou daň – emisní povolenky ETS2, protože na jejich odmítnutí máme shodu. Bavili jsme se také o migračním paktu, ale i o tom, že na tématech, kde máme stejné nebo podobné názory, musí obě země postupovat v budoucnu opět společně,“ napsal.

Středoevropská síla

Babiš míní, že skupina V4 byla po Německu a Francii třetí nejsilnější silou v Evropě a dokázala společně hájit své zájmy. „Takže dalším krokem by měl být i pokus o obnovení V4,“ uvedl. Za současné vlády se společné kontakty zemí V4 výrazně omezily, hlavně z důvodu různých pohledů na zahraniční politiku u Česka a Polska na jedné a Slovenska a Maďarska na druhé straně.

Skupina V4 nyní nemůže v Evropě něco dokázat, soudí Lipavský
Jan Lipavský

Šutaj Eštok na Facebooku napsal, že se s Babišem shodli i na otázce obnovení společných zasedání české a slovenské vlády. To sliboval Babiš již před sněmovními volbami.

Přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem česká vláda loni v březnu zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Politici podle slovenského ministra také ladili společný postup před summitem EU a probírali migraci. „Témata, která jsme s panem Babišem probírali, potvrzují nevyhnutelnost obnovení normální spolupráce mezi českou a slovenskou vládou, ale i potřebu oživení aktivní spolupráce zemí V4. Těší mě, že jeho první zahraniční cesta povede právě na Slovensko,“ uvedl Šutaj Eštok. Hned po vzniku české vlády se podle něj plánuje i jednání ministrů zdravotnictví obou zemí.

Pellegrini či Orbán vítají výsledky českých voleb. Německá média píší o velkém comebacku
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico

