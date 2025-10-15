Je to falešná chiméra, že V4 (země visegrádské čtyřky, Maďarsko, Slovensko, Polsko a Česko) může nyní v Evropě něco dokázat a Andrej Babiš (ANO) to velice záhy zjistí, řekl v Interview ČT24 ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS). Reagoval tak na snahu hnutí ANO posílit roli V4 a zlepšit vzájemné vztahy. V pořadu moderovaném Danielem Takáčem to Lipavský zdůvodnil i tím, že Slovensko a Maďarsko nepatří nyní k zemím, jež jsou v Evropě pozitivně vnímané.
Skupina V4 nyní nemůže v Evropě něco dokázat, soudí Lipavský
30 minut
Lipavský dále uvedl, že končící vláda schválila pro Ukrajinu na další roky pomoc v každoroční výši jedné miliardy korun a její změna by prý znamenala velké reputační riziko. K situaci na Blízkém východě řekl, že chce věřit, že skončila válka v Gaze.
V pořadu se také omluvil za svůj nevhodný výrok v minulosti (viz tweet), kdy se přihlásil k citátu V. I. Lenina.