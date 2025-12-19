SOUHRN: Zásadní události pátku 19. prosince


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 19. prosince 2025.

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.

Více k tématu
Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit
Volodymyr Zelenskyj
Reakce
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu
Premiér Petr Fiala (ODS)
Kontext
Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu a tvrdí, že Kyjev nechce jednat
Vladimir Putin při výročním televizním vystoupení


Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

Společnost ČEPS oznámila, že masivní výpadek elektřiny v Česku z letošního 4. července způsobil unikátní souběh dvou nesouvisejících událostí. Jednou byl mimo jiné pád fázového kabelu na vedení V411 kvůli chybné montáži, další pak náhlý pokles výkonu elektráren a výpadek zdrojů v severozápadních Čechách. Výpadek v létě postihl velkou část tuzemska – bez elektřiny se dočasně ocitla část Prahy a čtyři další kraje.

Více k tématu
Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS
Ilustrační snímek


D1 je po desítkách let kompletní

Po letech plánování, sporů a stavebních komplikací otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek v poledne poslední chybějící část dálnice D1. Úsek mezi Říkovicemi a Přerovem je dlouhý 10,1 kilometru. Oproti původnímu plánu se jej podařilo zprovoznit o téměř tři měsíce dříve. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jde o významnou událost pro celou tuzemskou dálniční síť i veřejnost. Přínos tohoto úseku D1 pro střední Moravu považuje za zásadní.

Více k tématu
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek
Zprovoznění posledního úseku dálnice D1 na obchvatu Přerov–Říkovice


Zůna představil vizi pro obranu

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, prohlásil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Jde jen o to, jakým způsobem, jak optimálně – i z hlediska našich národních zájmů – dále Kyjev podporovat,“ doplnil. O osudu muniční iniciativy rozhodne vláda jako celek, doplnil ministr. Resort obrany bude dle Zůny zároveň dále pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech. Prioritou bude protivzdušná obrana.

Více k tématu
Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)


SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, píše Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Informace nelze nezávisle ověřit.

Více k tématu
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři
Tanker ruské stínové flotily


Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, napsal Axios

Čínská sociální síť TikTok podepsala ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory. Napsal o tom server Axios. Mezi investory má být podle agentury Reuters mimo jiné soukromá kapitálová společnost Silver Lake nebo technologická společnost Oracle. Dohoda má být uzavřena 22. ledna, vyplývá z interního memoranda, do kterého Axios nahlédl.

Více k tématu
Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, píše Axios
Ilustrační foto


Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta

Horské ledovce hrají mimořádně důležitou roli. Ovlivňují lokální i globální klimatické systémy, zásobují řeky vodou, formují krajinu a mají i kulturní a estetický význam pro místní komunity. V neposlední řadě je důležitý také jejich turistický potenciál. Nová vědecká studie však ukazuje, že jejich zánik se zrychluje a většina z nich zmizí už během tohoto století.

Více k tématu
Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta
Ilustrační foto

Výběr redakce

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 9 mminutami
Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

14:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

před 2 hhodinami
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

před 3 hhodinami
Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

10:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

09:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pátku 19. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 19. prosince 2025.
před 19 mminutami

O čem plánujeme informovat v pátek 19. prosince

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 18. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 18. prosince 2025.
včera v 18:30

SOUHRN: Zásadní události středy 17. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 17. prosince 2025.
17. 12. 2025

Podvodníci okradli děti s rakovinou o desítky milionů, které na ně vybrali

Mezinárodní skupina podvodníků roky okrádala rodiny s dětmi, které trpí rakovinou. Pomocí emotivních videí na YouTube poptávala peníze, které si pak ale nechala. Zneužívání dětí a rodin odhalilo rozsáhlé dvouleté vyšetřování stanice BBC. Riziko, že člověk přispěje na podvodné sbírky, lze snížit následováním jednoduchých zásad.
17. 12. 2025

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová časopisu Vanity Fair poodhalila vnitřní napětí v zákulisí administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Hlavu státu popsala jako abstinenta, který má osobnost alkoholika a mstí se nepřátelům. Viceprezidenta JD Vance označila za konspiračního teoretika. Ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou zkritizovala za přístup ke kauze Jeffreyho Espteina. Prezident i členové vlády se po zveřejnění článku Wilesové zastali.
17. 12. 2025Aktualizováno17. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 16. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 16. prosince 2025.
16. 12. 2025Aktualizováno16. 12. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 15. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 15. prosince 2025.
15. 12. 2025Aktualizováno15. 12. 2025
Načítání...