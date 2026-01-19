Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se shodla na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, se změnami ve financování veřejnoprávních médií podle premiéra Andreje Babiše (ANO) počítá od ledna 2027. Zatím není jasné, jak přesně je chce nahradit. Loni v květnu se poplatky rozšířily na víc lidí a téměř po dvou dekádách vzrostly – pro Českou televizi (ČT) na 150 korun měsíčně, pro Český rozhlas (ČRo) pak na 55 korun.
„Shoda na principech je – ta byla už před čtrnácti dny na koaliční radě. Dneska (v pondělí) jsme to posunuli ještě konkrétněji,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Detaily ale koaliční politici rozebírat zatím nechtěli.
Podle ministra kultury Ota Klempíře (za Motoristy) původní plán v přechodném období počítal i se zrušením poplatků pro lidi nad 65 let. K tomu by ale nakonec dojít nemělo. Na síti X ve videu oznámil, že se mu na koaliční radě podařilo „přesvědčit kolegy, že společně najdeme pro financování nezávislých médií udržitelné a spravedlivé řešení“.
Prezident Petr Pavel se domnívá, že vláda by měla představit, jak přesně chce financování zajistit do budoucna. Měla by se podle něj vyjádřit k tomu, z jakých zdrojů peníze půjdou a zda výše částky zůstane stejná, nebo se bude upravovat. Zajímá ho také způsob zajištění nezávislosti médií veřejné služby.
Navázání na rozpočet nezávislost ohrozí, míní opozice
Opoziční představitelé upozorňují, že pokud by se finance pro ČT a ČRo provázaly se státním rozpočtem, ohrozilo by to jejich nezávislost.
„Ministr financí či ministryně financí v takovém případě můžou úkolovat ředitele obou veřejnoprávních médií. A budou jim říkat: ‚Jestli nás nebudete šetřit v kritice, nedostanete peníze, o které žádáte‘,“ míní předseda opoziční ODS Martin Kupka.
„Myslím si, že tento krok, který Andrej Babiš plánuje, je naprosto tendenční po vzoru Viktora Orbána a Roberta Fica,“ říká poslanec Pirátů Ivan Bartoš.
Zástupci rad veřejnoprávních médií si chtějí počkat na konkrétní návrhy. Podle předsedy Rady ČT Karla Nováka „musí být definovaný transparentní a předvídatelný objem peněz“, a to „jakoukoliv formou financování“. „Je škoda rušit věc, která poměrně dobře funguje více než třicet let,“ myslí si zase místopředseda Rady ČRo Jaroslav Šebek.
Senát taky navrhuje, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. Podle premiéra už koalice vyzvala předsedu sněmovny, aby tento bod zařadil na jednání dolní komory.
