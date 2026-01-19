Prokurdské síly potvrdily dohodu s Damaškem, odchází ze dvou oblastí


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku, uvedla v noci na pondělí agentura AFP. Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby prý konflikt „nepřerostl do občanské války“. Dohodu s Kurdy oznámil v neděli prozatímní syrský prezident Ahmad Šará.

Velitel Abdí tvrdí, že SDF stahují své oddíly z oblastí Dajr az-Zaur a Rakka směrem k oblasti Hasaká. Činí tak prý proto, aby „se tato válka nestala občanskou válkou". Vláda v Damašku mimo jiné převezme odpovědnost za tábory s vězni z teroristické organizace Islámský stát (IS) a jejich rodinami.

Dohodu o příměří s Kurdy podle agentury AFP oznámil v neděli Šará, který je v čele Sýrie po úspěšné ofenzivě povstalců, která v prosinci 2024 donutila tehdejšího prezidenta Bašára Asada uprchnout ze země. Text má čtrnáct bodů a počítá mimo jiné se začleněním SDF do struktur syrských ministerstev obrany a vnitra. Podle AFP je dohoda těžkou ranou pro kurdské ambice udržet samosprávu na severovýchodě země, která vznikla během občanské války.

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí
Syrská armáda ovládla přehradu na řece Eufrat

Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Aleppo, v něm SDF ovládaly dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. V sobotu pak armáda obsadila města Dajr Háfir a Maskana a také dvě ropná pole Súfján a Saurá.

Syrská armáda v ofenzivě proti Kurdům dobyla ropné pole Al-Umar, označované za největší v zemi. Oznámila také, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou přehradou, která je největší v zemi. Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, podotkla agentura Reuters.

Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole
Syrské demokratické síly ve městě Dajr Háfir

