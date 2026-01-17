Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy

Syrská armáda informovala, že převzala kontrolu nad městem Dajr Háfir na severu země, z něhož se po páteční dohodě stáhly jednotky koalice Syrské demokratické síly (SDF). Píše to agentura AFP. Syrští Kurdové mezitím oznámili, že považují za nedostatečný dekret, kterým dočasný prezident Ahmad Šará uznal jejich národní práva a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk.
Syrská armáda ve státní televizi sdělila, že převzala plnou vojenskou kontrolu nad městem Dajr Háfir, které leží asi padesát kilometrů od Aleppa a které během povstalecké ofenzivy koncem předloňského listopadu ovládly SDF. Korespondent AFP v sobotu potvrdil přítomnost vojáků ve městě.
Boje mezi syrskou armádou a kurdskými silami v oblasti Aleppa vypukly začátkem tohoto měsíce, když síly Damašku začaly ostřelovat kurdské čtvrti Aleppa, jež před tím označila za vojenské zóny. Pro odchod civilistů zřídila humanitární koridory. Armáda minulý týden kurdské jednotky z tohoto města vytlačila, na 155 tisíc lidí kvůli tomu opustilo své domovy.
Šará se stal prozatímním prezidentem loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) s dalšími povstalci svrhlo diktátora Bašára Asada, který v zemi vládl od roku 2000. O ukončení jeho režimu se snažila různá povstalecká hnutí v občanské válce od roku 2011.
Nenaplněná dohoda o začlenění do armády
Šaráova vláda loni nařídila rozpuštění těchto ozbrojených skupin a jejich začlenění do nových bezpečnostních složek státu. SDF se tomu ale vyhýbají, navzdory tomu, že loni v březnu podepsaly s vládou dohodu o integraci ozbrojenců aliance do vládních složek. Dohodu se dosud nepodařilo naplnit, stejně jako obdobné ujednání z října.
SDF během občanské války dobyly rozsáhlá území v severní a severovýchodní Sýrii, včetně ropných a plynových polí, a vytvořily tam de facto autonomii, kterou ale neuznala Asadova vláda a ani ta současná.
SDF byly hlavním spojencem mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, jíž pomohly na území Sýrie porazit teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Ta má ale stále v zemi buňky, které tam útočí a proti nimž koalice vedená USA dál bojuje společně s novým vedením Sýrie.
Dekret o kurdských právech
V pátek vydal Šará dekret, jímž uznal práva Kurdů v Sýrii. Mimo jiné potvrdil kurdštinu za úřední jazyk, který se může vyučovat ve školách v oblastech s významným zastoupením této menšiny, a označil za oficiální státní svátek nourúz - Nový rok, který Kurdové slaví v březnu.
Kurdská správa ale v sobotu prohlásila, že dekret je nedostatečný a že ho považuje pouze za první krok. Chce, aby práva Kurdů byla chráněna v ústavě, nikoli jen dočasnými dekrety.
V zemi platí od loňského března prozatímní ústava, kterou na přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šaráovou vládou. Formálně zaručuje oddělení zákonodárné a výkonné moci, ale podle kritiků dává příliš velké pravomoci prezidentovi.
Kurdové žijí zejména v jihovýchodním Turecku a také v sousedním Iráku, Íránu, Sýrii, Arménii či Gruzii. Bývají označováni za největší národ bez vlastního státu, jediné autonomní území s uznanou vlastní správou mají od začátku 90. let minulého století na severu Iráku.
