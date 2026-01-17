Právě se stalo
Post předsedy Pirátů obhájil Zdeněk Hřib Zobrazit

Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Syrská armáda informovala, že převzala kontrolu nad městem Dajr Háfir na severu země, z něhož se po páteční dohodě stáhly jednotky koalice Syrské demokratické síly (SDF). Píše to agentura AFP. Syrští Kurdové mezitím oznámili, že považují za nedostatečný dekret, kterým dočasný prezident Ahmad Šará uznal jejich národní práva a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk.

Syrská armáda ve státní televizi sdělila, že převzala plnou vojenskou kontrolu nad městem Dajr Háfir, které leží asi padesát kilometrů od Aleppa a které během povstalecké ofenzivy koncem předloňského listopadu ovládly SDF. Korespondent AFP v sobotu potvrdil přítomnost vojáků ve městě.

Boje mezi syrskou armádou a kurdskými silami v oblasti Aleppa vypukly začátkem tohoto měsíce, když síly Damašku začaly ostřelovat kurdské čtvrti Aleppa, jež před tím označila za vojenské zóny. Pro odchod civilistů zřídila humanitární koridory. Armáda minulý týden kurdské jednotky z tohoto města vytlačila, na 155 tisíc lidí kvůli tomu opustilo své domovy.

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají
Syřané prchají před boji z Aleppa

Šará se stal prozatímním prezidentem loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) s dalšími povstalci svrhlo diktátora Bašára Asada, který v zemi vládl od roku 2000. O ukončení jeho režimu se snažila různá povstalecká hnutí v občanské válce od roku 2011.

Nenaplněná dohoda o začlenění do armády

Šaráova vláda loni nařídila rozpuštění těchto ozbrojených skupin a jejich začlenění do nových bezpečnostních složek státu. SDF se tomu ale vyhýbají, navzdory tomu, že loni v březnu podepsaly s vládou dohodu o integraci ozbrojenců aliance do vládních složek. Dohodu se dosud nepodařilo naplnit, stejně jako obdobné ujednání z října.

SDF během občanské války dobyly rozsáhlá území v severní a severovýchodní Sýrii, včetně ropných a plynových polí, a vytvořily tam de facto autonomii, kterou ale neuznala Asadova vláda a ani ta současná.

Kurdové usilují o větší nezávislost. Šará ale upevňuje vztahy s Ankarou
Příslušníci Kurdy vedených Syrských demokratických sil

SDF byly hlavním spojencem mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, jíž pomohly na území Sýrie porazit teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Ta má ale stále v zemi buňky, které tam útočí a proti nimž koalice vedená USA dál bojuje společně s novým vedením Sýrie.

Dekret o kurdských právech

V pátek vydal Šará dekret, jímž uznal práva Kurdů v Sýrii. Mimo jiné potvrdil kurdštinu za úřední jazyk, který se může vyučovat ve školách v oblastech s významným zastoupením této menšiny, a označil za oficiální státní svátek nourúz - Nový rok, který Kurdové slaví v březnu.

Kurdská správa ale v sobotu prohlásila, že dekret je nedostatečný a že ho považuje pouze za první krok. Chce, aby práva Kurdů byla chráněna v ústavě, nikoli jen dočasnými dekrety.

Sýrie má pakt s Turky a hrozí Kurdům vojenským zásahem
Turecké síly na hranici se Sýrií

V zemi platí od loňského března prozatímní ústava, kterou na přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šaráovou vládou. Formálně zaručuje oddělení zákonodárné a výkonné moci, ale podle kritiků dává příliš velké pravomoci prezidentovi.

Kurdové žijí zejména v jihovýchodním Turecku a také v sousedním Iráku, Íránu, Sýrii, Arménii či Gruzii. Bývají označováni za největší národ bez vlastního státu, jediné autonomní území s uznanou vlastní správou mají od začátku 90. let minulého století na severu Iráku.

Načítání...

Výběr redakce

Do čela ODS chtějí Kupka a Ivan. Fiala přednesl bilanční projev

Do čela ODS chtějí Kupka a Ivan. Fiala přednesl bilanční projev

06:00Aktualizovánopřed 9 mminutami
Post předsedy Pirátů obhájil Hřib. Chce, aby strana byla „lídrem“ opozice

ŽivěPost předsedy Pirátů obhájil Hřib. Chce, aby strana byla „lídrem“ opozice

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si rozmyslel

Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si rozmyslel

09:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Studie: Nejsou důkazy o spojitosti paracetamolu v těhotenství s autismem u dětí

Studie: Nejsou důkazy o spojitosti paracetamolu v těhotenství s autismem u dětí

před 2 hhodinami
Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT

Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT

před 2 hhodinami
Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

před 3 hhodinami
Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

01:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami
USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Syrské síly ovládly Dajr Háfir, Kurdové chtějí změnu ústavy

Syrská armáda informovala, že převzala kontrolu nad městem Dajr Háfir na severu země, z něhož se po páteční dohodě stáhly jednotky koalice Syrské demokratické síly (SDF). Píše to agentura AFP. Syrští Kurdové mezitím oznámili, že považují za nedostatečný dekret, kterým dočasný prezident Ahmad Šará uznal jejich národní práva a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk.
před 25 mminutami

Trump děkuje Íránu, že nepopravuje. Vojenský úder si rozmyslel

Protivládní protesty v Íránu se zřejmě teokratickému režimu prozatím podařilo potlačit, míní odborníci. Podle obhájců lidských práv zemřely tisíce lidí. Prezident USA Donald Trump poděkoval Teheránu, že nevykonal žádnou z více než 800 údajně plánovaných poprav. Podle agentury AP řekl, že právě proto se rozhodl ustoupit od vojenského zásahu v zemi.
09:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Obavy z budoucnosti mladí Číňané rozptylují pomocí AI věštců

Mladí Číňané se zamilovali do věštění. Pohled do budoucna jim už ale nenabízí kartářky, prognostici nebo tvůrci horoskopů, ale stále častěji umělé inteligence, především domácího původu.
před 2 hhodinami

Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT

Evropská komise (EK) plánuje postupné vyloučení čínských technologií z kritické infrastruktury v Evropské unii. Dotknout by se to mělo například telekomunikačních sítí, solární energetiky či bezpečnostních skenerů. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje z Komise.
před 2 hhodinami

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Příslušníci Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a další federální agenti nasazení v Minneapolis musí omezit používání donucovacích prostředků proti pokojným demonstrantům a dobrovolnickým hlídkám monitorujícím jejich činnost. Podle Reuters o tom rozhodla federální soudkyně v Minnesotě. Naopak kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů zahájilo americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis, informuje CBS.
01:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, píše Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve Washingtonu následoval po pracovní schůzce slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem. Součástí dohody je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice.
před 10 hhodinami

V Radě pro Pásmo Gazy jsou Blair, Rubio či Kushner, předseda je Trump

Bílý dům v pátek večer oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy, jejíž vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu předsedat. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair. Vysokým představitelem pro Pásmo Gazy se stal bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN a bulharský diplomat Nikolaj Mladenov.
před 11 hhodinami

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, uvedl tamní ministr energetiky Denys Šmyhal. Země chce dovážet více elektřiny a chystá jednání se spojenci, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Už v polovině týdne prezident vyhlásil v energetickém sektoru stav nouze.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...