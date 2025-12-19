Česko po boku Slovenska a Maďarska ztratí důstojnost i respekt, míní Fiala


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dle jeho předchůdce Petra Fialy (ODS) na unijní úrovni staví po bok Slovenska a Maďarska a Česko v tomto novém kurzu zahraniční politiky ztratí důstojnost, respekt, a nakonec i peníze. Fiala tak reagoval na to, že se zmíněná trojice států nepřipojí ke garancím spojeným s unijní půjčkou pro Ukrajinu. Český postoj kritizují i další opoziční politici, výsledek summitu obšírně komentuje i řada médií.

Za unijní půjčku Kyjevu se zaručí 24 unijních států. Dále budou pokračovat práce na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, stojí v závěrech z jednání, které podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska.

Končící šéf ODS Fiala uvedl, že Babiš minulý týden sliboval nedělat politiku podle maďarského a slovenského premiéra Viktora Orbána a Roberta Fica (Smer).

„Vydrželo mu to přesně týden a hned na první Evropské radě si s nimi notoval – ostatně to ukazují i výsledky jednání. Česko se postavilo po bok Slovenska a Maďarska a odmítlo podpořit záruky za finance pro Ukrajinu, která stále čelí ruské agresi,“ kritizuje Fiala.

Tento nový kurz zahraniční politiky podle něj znamená, že Česko ztratí důstojnost, respekt a, nakonec i peníze. „A bohužel míří směrem na východ,“ dodal expremiér.

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit
Volodymyr Zelenskyj

Další opoziční politici: Zrada a švejkování

Bývalý šéf KDU-ČSL Marian Jurečka mluví o zradě přátel a klíčového spojence, který na podporu spoléhá.

„To je přesně to, co Andrej Babiš a jeho vláda právě udělala. Každý slušný člověk, každý, kdo někdy četl historii druhé světové války, a ví, kolik chlapů za nás umíralo, a mohla jim být nějaká Evropa fuk, každý, kdo viděl například Bratrstvo neohrožených, se musí za to, co za týden předvedla tato vláda, stydět,“ nebere si servítky.

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že tuzemsko to v Bruselu moc pěkně vyšvejkovalo. „Ukrajinu tedy podporujeme, ale za půjčku ručit nechceme. Stejně jako Maďarsko a Slovensko. Ti byli podle našeho pana premiéra úplně proti pomoci,“ uvedl.

Česku podle něj nemohou důležití partneři rozumět. „Dosud jsme mluvili a jednali jasně – ano, ano; ne, ne. Teď je to tedy ano i ne,“ podotkl.

Ukrajina bude jednat v USA o mírovém plánu, Putin trvá na její kapitulaci
Ilustrační foto – ukrajinská delegace při jednání s USA v Římě v červenci 2025

Sme: Babišův postoj umožní Orbánovi Unii rozkládat

Podle slovenského listu Sme ukázal summit návrat spojenectví Prahy, Bratislavy a Budapešti.

„Ke skupině, která se bude před svými voliči chlubit, že ušetřila peníze své zemi na důležitější věci, se přidal i Andrej Babiš – navzdory snaze lídrů Unie udržet ho v linii politiky jeho předchůdce. Babiš tedy zůstává rozkročen na dvě strany,“ uvedlo Sme k postoji staronového českého premiéra. Dodalo, že slovenský premiér Fico a jeho maďarský kolega Orbán od začátku tvrdí, že válku s Ruskem nelze vyhrát.

Podle Sme Babišův postoj dává Orbánovi naději na oživení takové podoby visegrádské skupiny, kterou si dlouhodobě přeje. Tedy jako skupiny států, která s odvoláním na národní specifika bude dál rozkládat Unii zevnitř. Za důležitou list nicméně označil skutečnost, že Slovensko, Maďarsko a Česko nevetovaly rozhodnutí EU poskytnout Ukrajině půjčku.

„Čelní představitelé Evropské unie se před summitem snažili přesvědčit nového premiéra Andreje Babiše, aby se neodklonil od dosavadní politiky Česka. To se jim nakonec částečně nepodařilo, neboť Babiš se přidal k Ficovi a Orbánovi, čímž vytvořil očekávanou koalici,“ napsal list Denník N.

Deník Pravda podotkl, že Ukrajina peníze od Unie dostane, EU ale musí ustoupit Ficovi, Orbánovi i Babišovi a také Belgii, která vystupovala proti využití blokovaných ruských aktiv v rámci reparační půjčky pro Ruskem napadenou zemi.

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov
Sergej Lavrov

Korčok: Jsme černí pasažéři

Postoj Bratislavy kritizovala slovenská opozice. Bývalý šéf slovenské diplomacie a člen vedení nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Ivan Korčok ocenil, že se v EU našla shoda o pomoci Ukrajině, a kritizoval Fica.

„Slovensko není součástí řešení, jsme černí pasažéři. Premiér Fico opět jednou ukázal ostatním členským státům, ale zejména vlastním občanům, že s Unií nás nespojuje nic, jen peníze. Ty vládě samozřejmě nesmrdí, když na válce vydělává při vývozech zbraní na Ukrajinu,“ uvedl Korčok.

Korčok podobně jako Denník N míní, že Babiš si dal záležet, aby se distancoval od Fica a Orbána, když podle něj zdůraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajině a ruské agresi než Budapešť a Bratislava.

Bývalá slovenská vicepremiérka a šéfka opoziční strany Za ľudí Veronika Remišová v prohlášení k výsledkům unijního summitu označila zahraniční politiku Slovenska za zbabělou a kolaborantskou.

