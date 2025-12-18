Ukrajina bude jednat v USA o mírovém plánu, Putin trvá na její kapitulaci

Ukrajinská delegace bude ve Spojených státech jednat v pátek a sobotu o mírovém plánu, který by mohl vést k ukončení ruské války proti Ukrajině, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf Kremlu Vladimir Putin ve středu prohlásil, že ruské cíle – tedy úplná kapitulace a podřízení Ukrajiny Rusku – se nezměnily. Evropské státy ve svém projevu označil za „podsvinčata“.
„Týmy se teď sejdou. V pátek a v sobotu bude náš tým ve Spojených státech. Už je na cestě a Američané je tam čekají. Nevím, kdo ještě se zúčastní. Možná tam budou i Evropané,“ citovala Zelenského ukrajinská média.
Z prezidentova vyjádření podle webu Ukrajinska pravda vyplývá, že ukrajinští vyjednávači se mohou sejít s Američany ještě před Rusy. Podle dostupných informací se totiž o víkendu mají v Miami na Floridě sejít vyjednavači Spojených států a Ruska, aby projednali možnou cestu k ukončení ruské války na Ukrajině.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že ruští představitelé se nyní věnují přípravě na jednání s Američany. Ruská strana chce podle něj získat informace o výsledcích nedávných jednání Američanů s Evropany a Ukrajinci.
Putin: Svých cílů dosáhneme, evropská „podsvinčata“ přijdou o moc
Šéf Kremlu Putin dal navzdory pokračujícím jednáním ve středu jasně najevo, že ruské cíle se nezměnily a že Moskva stále trvá na úplné kapitulaci Ukrajiny a jejím podrobení Rusku.
„Pokud se protivící se země a její zahraniční patroni odmítnou bavit věcně, Rusko dosáhne osvobození svých historických území vojenskou cestou,“ prohlásil Putin. Rusko prezentuje svou okupaci sousední země za „osvobození“ a její území nepravdivě označuje za „historické ruské země“.
Putin se ve svém středečním vyjádření ostře opřel i do evropských spojenců Kyjeva. Označil je za „podsvinčata,“ která se podle jeho tvrzení chtěla obohatit na údajném rozpadu Ruska a která podle něj přijdou o moc. Tvrdil také, že plnohodnotnou válku proti Ukrajině, kterou Putin rozpoutal v únoru 2022, začal Západ.
Na rozdíl od Kremlu dává Kyjev najevo ochotu se dohodnout. Zelenskyj nicméně podle agentury Interfax-Ukrajina připustil trvající rozpory ohledně několika otázek.
„Američtí kolegové tvrdí, že Putin je ochoten ukončit válku. My, jak vidíte, podporujeme americké iniciativy, ale nesouhlasíme se vším, co má být v budoucích dohodách. Máme určité rozpory ohledně územních otázek, financování ze zmrazených aktiv a také v některých dalších otázkách, které nejsou dohodnuty,“ řekl.
Jednání versus ruské požadavky
Upřesnil, že rozpory se týkají například Donbasu. Rusko požaduje, aby se Ukrajinci stáhli i z té části regionu, který ruští vojáci za téměř čtyři roky války nedokázali dobýt. Ukrajina s tím nesouhlasí a Američané se podle prezidenta pokoušejí najít kompromis. Moskva však v souladu se svým záměrem kapitulace Ukrajiny trvá na úplném stažení obránců z Donbasu.
Ukrajina naopak naléhá na Spojené státy, aby jí poskytly spolehlivé bezpečnostní záruky, vylučující opětovnou ruskou agresi.
„Pro nás je zásadní, aby to bylo odhlasováno v Kongresu USA. Aby to byly právně závazné záruky. Aby to byl článek pět NATO. A abychom věděli, jaká bude reakce partnerů v případě zopakování ruské agrese,“ řekl Zelenskyj podle serveru RBK-Ukrajina. Moskva ale poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině odmítla.
Další nevyřešeným problémem zůstává Záporožská jaderná elektrárna, kterou od jara 2022 okupují ruská vojska. „USA navrhly to, co považují za kompromis – že elektrárna by měla nějak fungovat a dělit ve třech. Řekl jsem jim, že to pokládám za nespravedlivé,“ uvedl Zelenskyj podle BBC News.
Podle původního americko-ruského plánu o 28 bodech, jak jej zveřejnila média, se počítalo, že největší jaderná elektrárna bude fungovat pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a vyrobená elektřina se bude dělit půl na půl mezi Rusko a Ukrajinu.