Policie v Bruselu nasadila proti protestujícím farmářům vodní děla a slzný plyn

Souběžně se summitem Evropské unie v Bruselu probíhají ve čtvrtek ve městě i protesty zemědělců. Těm vadí zejména změny ve společné zemědělské politice EU a rovněž dohoda o volném obchodu s jihoamerickými zeměmi sdruženými v organizaci Mercosur. Policie použila slzný plyn a vodní děla poté, co na akci začalo docházet k násilnostem. Někteří demonstranti začali mimo jiné rozbíjet okna a na policisty házet kameny či brambory.
Policie zasáhla, když násilnosti eskalovaly, a pokusila se některé demonstranty zatknout. V jednu chvíli vjel do řady pořádkové policie traktor, ale podle všeho nikoho nezasáhl. Někteří demonstranti se zaměřili také na novináře, napsala agentura Reuters.
Během dopoledne se desítky traktorů pokoušely projet do belgického hlavního města, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov orgánů EU. Podle listu The Brussels Times policie ve čtvrtek kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.
Bruselská policie uvedla, že povolila demonstraci s maximálně padesáti traktory, ale ve čtvrtek odpoledne jich do belgického hlavního města dorazilo kolem tisíce, většinou s belgickými poznávacími značkami.
Počet demonstrantů policie odhadla na sedm tisíc. Hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca sdělila, že očekává nejméně deset tisíc demonstrantů z několika zemí – zejména mnoho francouzských zemědělců.
Odpor proti dohodě s Mercosurem
„Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony,“ řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Farmáři se obávají, že po uzavření dohody s Mercosurem unijní trh zaplaví výrazně levnější potraviny, které budou tlačit na nižší ceny a jejichž kvalita bude nižší.
Na demonstraci je 150 českých farmářů, kteří organizátorům přislíbili, že se nebudou zapojovat do násilností a že chtějí jen vyjádřit svůj názor. Jejich zástupci se nacházejí v místech, kde má protest poklidnější charakter, informovala zpravodajka ČT Barbora Maxová.
„Po celém městě jsou rozmístěni těžkooděnci a obrněná auta. Situaci monitoruje také policejní vrtulník a snaží se zabránit tomu, aby protesty narušily jednání o Ukrajině,“ dodala Maxová.