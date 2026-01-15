SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 15. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 15. ledna 2026.
Sněmovna se třetím dnem zabývá důvěrou Babišově vládě
Sněmovna se třetím dnem zabývá žádostí o vyslovení důvěry kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Jednání odpoledne přerušily ústní interpelace, zákonodárci po 18:00 pokračovali v tématu důvěry. Babiš ve čtvrtek řekl, že se nenechá sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něho ale soudci, kteří rozhodují politicky.
Alianční země posílají vojáky do Grónska
V grónském Nuuku přistálo letadlo s dánskými vojáky poté, co severská země a její autonomní území oznámily kroky k posílení obranyschopnosti ostrova. Do Grónska míří rovněž 13 vojáků průzkumné mise z Německa a 15 vojáků z Francie. Americký prezident Donald Trump trvá na získání ostrova Washingtonem. Případný vojenský zásah USA by dle polského premiéra Donalda Tuska byl konec světa, jak jej známe. Podle NATO roste v Arktidě přítomnost Ruska a Číny.
Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny
Prezident Petr Pavel dorazil na návštěvu Ukrajiny. Program zahájil ve Lvově na západě napadené země. Sešel se s předsedou tamní vojenské správy. Ukrajinská strana mu například vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat v muniční iniciativě. Jde už o třetí Pavlovu návštěvu Ukrajiny od jeho nástupu do úřadu. Během cesty se očekává Pavlovo setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Írán tvrdí, že nechystá popravy demonstrantů
Íránská justice oznámila, že šestadvacetiletý demonstrant Erfán Soltání nebyl odsouzen k smrti. Píše to agentura Reuters s odkazem na státní média. Americký prezident Donald Trump dříve prohlásil s odkazem na neznámý „důvěryhodný zdroj“, že zabíjení protestujících skončilo. Podle lidskoprávních organizací bezpečnostní složky zabily v blízkovýchodní zemi bezmála 3,5 tisíce lidí.
Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku
Pětašedesátiletý muž, který loni 1. září napadl na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, dostal podmíněný trest. Navíc musí pojišťovně uhradit náklady spojené s ošetřením napadeného politika, které činí okolo tří tisíc korun. Rozhodl o tom nepravomocně soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
Soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění
Exposlanec Dominik Feri zůstává ve vězení, okresní soud v Teplicích totiž zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení. Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost. Státní zástupkyně ho v úterý obžalovala z dalšího znásilnění.
Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů
V Tichém oceánu dopoledne středoevropského času přistála kosmická loď s čtyřčlennou posádkou NASA. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrátila o čtyři měsíce dřív, než bylo v plánu – kvůli zdravotnímu stavu jednoho z astronautů.
Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu
Americký prezident Donald Trump obvinil svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského, že zdržuje vyjednávání o ukončení ruské války na Ukrajině. Prohlásil to v rozhovoru s agenturou Reuters. Podle Trumpa je zároveň šéf Kremlu Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, k dohodě připraven. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci během invaze dosud nedobyli. Kyjev se svého území vzdát nechce.
Švýcarská nemocnice vyrábí metry umělé kůže pro popálené při požáru
Po požáru ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana, kde při silvestrovských oslavách zahynulo čtyřicet lidí, 116 utrpělo zranění a desítky jsou stále hospitalizovány, pracuje laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice kantonu Vaud na plné obrátky. Pokouší se pomoci zachránit pacienty s rozsáhlými popáleninami. Speciální zařízení v obci Epalinges nedaleko Lausanne je jediné svého druhu v Evropě.