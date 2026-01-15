Mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko, řekl Trump


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. Ve čtvrtečním zveřejněném rozhovoru s agenturou Reuters to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, je k dohodě připraven, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je rezervovanější. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci během invaze dosud nedobyli. Ukrajina se svého území vzdát nechce.

„Myslím, že (Putin) je připraven uzavřít dohodu,“ řekl Trump. „Ukrajina je podle mě k dohodě méně připravená,“ uvedl. „Zelenskyj,“ odpověděl Trump na otázku, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války.

Reuters poznamenal, že Trumpova nová vyjádření naznačují jeho obnovenou frustraci z ukrajinského prezidenta. Oba prezidenti mají nesnadné vztahy. Agentura dále uvedla, že Trump bývá ochotnější přijmout Putinova ujištění než naopak jiní američtí spojenci, což naopak frustruje Kyjev, Evropany či americké zákonodárce včetně některých republikánů.

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Bílého domu Donald Trump

V prosinci Reuters informoval o tom, že americké tajné služby varují, že Putin neopustil svůj cíl ovládnout celou Ukrajinu a opět získat některé části Evropy, které v minulosti patřily do sovětské sféry vlivu.

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice
Oprava elektrického vedení poblíž Kyjeva
