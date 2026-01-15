Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku


Pětašedesátiletý muž, který loni 1. září napadl na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, dostal podmíněný trest. Navíc musí pojišťovně uhradit náklady spojené s ošetřením napadeného politika, které činí okolo tří tisíc korun. Rozhodl o tom nepravomocně soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Rozsudek není pravomocný. Důchodce se sice vzdal práva na odvolání, státní zástupce Miroslav Nogol se ale ještě v soudní síni odvolal. Chce totiž, aby byl muž potrestán i pokutou deset tisíc korun. Přistoupil by i na nižší částku, ale vadí mu, že soud neuložil žádnou pokutu. Případem se tedy bude zabývat Krajský soud v Ostravě.

Soud muži za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví uložil trest v délce jednoho roku. Zkušební dobu stanovil na dva roky. Soudce uvedl, že vina souzeného muže byla prokázána. „Motivací byl jednoznačně politický nesouhlas. Politické neshody ale není možné v naší společnosti řešit holemi či jakoukoliv silou,“ řekl soudce. Dodal, že jednání odsouzeného bylo společensky nebezpečné.

Muž vinu nepopírá, žádá však o změnu kvalifikace

Důchodce u soudu nepopřel, že na Babiše zaútočil, odmítl ale právní kvalifikaci. Podle státního zástupce se dopustil výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. „Radil jsem se se dvěma nezávislými právníky. Ti mi doporučili, abych požádal o změnu kvalifikace na přestupek,“ vysvětlil odsouzený.

Argumentoval, že sice Babiše holí udeřil, ale nijak zvlášť jej nezranil. „Panu Babišovi se vlastně nic velkého nestalo, stvrdila to i soudní lékařka svým podpisem,“ prohlásil. Soudce přečetl vyjádření znalkyně, podle které Babiš utrpěl lehká poranění, která ho dlouhodobě neomezila. Soudce uvedl, že ke změně kvalifikace nevidí důvod.

Průběh útoku

Babiš u soudu nebyl. Při výslechu na policii vypověděl, že si útoku nevšiml. „Dotyčného jsem neviděl, šel na mě zezadu. Myslel jsem nejprve, že na mě někdo hodil dlažební kostku. Až v autě cestou do nemocnice mi řekli, že mě někdo udeřil holí,“ popsal Babiš. Zmínil také, že ho bolest omezila v jeho předvolební činnosti. „Lékaři mi doporučili tři dny klidu,“ prozradil. Od muže nepožaduje žádnou náhradu škody.

Babiše na mítinku udeřil občan holí
Předseda ANO Andrej Babiš

Odsouzený důchodce poznamenal, že útok byl reakcí na konkrétní situaci na místě. Podle něj Babiš otevřeně lhal. „Zatmělo se mi před očima. Lhát se nemá a na veřejnosti vůbec. Lituji toho. Netušil jsem, že jsem toho schopen,“ komentoval své jednání. Připomněl, že Babišovi se prostřednictvím sociálních sítí omluvil. „On mou omluvu přijal,“ dodal souzený senior.

Soudní proces

Muž během hlavního líčení zpochybnil nezávislost státního zástupce Miroslava Nogola. Uvedl, že je jeho vzdálený příbuzný, že mají společného pradědečka. „Nechápu proto, proč proti mně něco má,“ řekl odsouzený. Žalobce podjatost odmítl. „Vůbec netuším, že jsme příbuzní. Pana obžalovaného vidím poprvé. Že máme společného pradědečka, je pro mě novinka,“ reagoval státní zástupce.

Soud se případem zabýval už jednou. Důchodci ve zkráceném řízení loni uložil roční podmíněný trest se zkušební dobou stanovenou na dva roky. Dozorový státní zástupce Nogol ale s trestem nesouhlasil, právě proto, že navrhoval také peněžitý trest. Proti rozhodnutí podal odpor.

Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou
Andrej Babiš na snímku z průběhu předvolební kampaně

Případ proto následně projednával soud v hlavním líčení. Soudce ale peněžitý trest ani tentokrát neuložil. S ohledem na finanční situaci odsouzeného to označil za nepřiměřeně přísné. Žalobce na peněžitém trestu trvá. Proto se znovu odvolal.

