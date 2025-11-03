Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou


před 37 mminutami

Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil podmíněný trest muži, který před volbami napadl na volebním mítinku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí. Na dotaz České televize to uvedl dozorový státní zástupce Miroslav Nogol. S trestem ale nesouhlasí, sám totiž navrhoval také peněžitý trest. Proti rozhodnutí proto podal odpor a případ bude muset projednat soud v hlavním líčení.

„Byl uložen podmíněný trest odnětí svobody dvanácti měsíců, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu dvou let,“ uvedl pro ČT Nogol. Doplnil, že proti trestnímu příkazu soudu podal odpor. Soud tak bude případ řešit v hlavním líčení.

Věc se řešila ve zkráceném řízení. To znamená, že neproběhlo klasické hlavní líčení před veřejností, ale soud pouze neveřejně rozhodoval o návrhu státního zástupce na potrestání. Nogol však kromě podmínky navrhoval ještě peněžitý trest.

Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici. Za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví hrozí trest v rozpětí od jednoho roku až do pěti let.

