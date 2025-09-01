Předsedu ANO Andreje Babiše napadl na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku jeden z občanů. Babiš byl zezadu udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice, uvedl mluvčí ANO Martin Vodička. V nemocnici mu lékaři udělali CT vyšetření hlavy a následně měl být propuštěn, dodal mluvčí. U incidentu zasahovala policie, která podezřelého muže na místě zadržela.
Babiše na mítinku napadl občan
„Mohu potvrdit, že Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ uvedl Vodička.
„Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ řekl po incidentu poslanec ANO a místopředseda sněmovny Aleš Juchelka s tím, že se Babiš podrobil rentgenovému vyšetření.
Policisté podezřelého muže bezprostředně po útoku zadrželi a nyní budou případ vyšetřovat frýdecko-místečtí kriminalisté. Kromě Babiše byla ošetřena i jedna žena, uvedla policie.
Představitelé koalice SPOLU útok odsoudili. „Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podobně útok odsoudil i premiér Petr Fiala (ODS).
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a předseda hnutí Karel Havlíček ale útok přičítají podle nich nenávistné kampani koalice SPOLU, Pirátů a hnutí STAN.