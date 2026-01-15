Sněmovna bude třetím dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě


před 12 minutami

Sněmovna se bude ve čtvrtek třetím dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Diskuze trvala od úterý do středy dohromady asi devatenáct hodin čistého času. Ve středu většinou vystupovali opoziční poslanci, kteří před novou vládou varovali a kritizovali ji. Do rozpravy bylo na konci středečního jednání přihlášeno ještě přes dvacet zákonodárců. K samotnému hlasování by mohlo dojít v průběhu čtvrtka.

V úvodu středečního jednání hovořili zástupci opozice s přednostním právem. Po jedenácté hodině sněmovna zahájila obecnou rozpravu, během níž další opoziční zákonodárci pokračovali v kritice nastupujícího kabinetu.

Sněmovní systém evidoval na začátku obecné rozpravy více než šest desítek poslaneckých přihlášek do diskuze. Do rozpravy na konci dne zůstalo přihlášeno ještě 24 poslanců.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24

Členové širšího sněmovního vedení budou podle předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) další postup konzultovat. „My jako koalice bychom rádi hlasovali o důvěře přes den, ne v noci,“ uvedl. Z toho důvodu je prý možné i to, že se jednání o důvěře vládě protáhne až do pátku.

Koalice by dle Okamury chtěla, aby poslanci hlasovali ve čtvrtek do 14:30, tedy do zahájení povinných ústních interpelací na členy vlády. Dohoda na tom ale není a dříve šéf sněmovny prohlásil, že vzhledem k počtu zákonodárců, kteří jsou stále přihlášeni do diskuze, je další vývoj nejasný.

Trojice vládních stran ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá. Kabinet by mohl získat ve dvousetčlenné sněmovně podporu až 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů. Opoziční kluby ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 mají v plném počtu 92 zákonodárců. K vyslovení důvěry stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců – na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher hovoří k ministrům na první řádné schůzi sněmovny v roce 2026 (13. ledna 2026)

