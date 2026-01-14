Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna se bude ve středu druhým dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Samotné hlasování o vyslovení důvěry se očekává nejdříve večer kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze v úterý večer na šest desítek.
Na úterním jednání, které bylo první letošní řádnou schůzí sněmovny, ministři několik hodin představovali své priority. Nejprve nicméně vystoupil s více než hodinovým projevem premiér Andrej Babiš (ANO), po něm i lídři dvou dalších koaličních stran – Petr Macinka (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD). Ve svých proslovech mimo jiné podrobovali předešlou vládu Petra Fialy (ODS) kritice.
Kromě členů kabinetu během úterka vystoupili i členové současné opozice. Expremiér Fiala novou vládu kritizoval za programové prohlášení, které se podle něj vyznačuje vyprázdněností, nevyvážeností a naivitou. Opoziční poslanci v úterý každopádně neuspěli s doplněním programu schůze o projednání návrhu na odvolání předsedy sněmovny a šéfa SPD Okamury. Návrh byl reakcí na protiukrajinské výroky, které šéf dolní komory parlamentu pronesl ve svém novoročním projevu.
Podle dřívějšího prohlášení Okamury samotné hlasování o vyslovení důvěry vládě proběhne nejdříve ve středu večer. „Hlasování bude nejdříve ve středu, když vidím (…) počet zájemců o vystoupení, který mám avizován. Předpokládám, že se to může protáhnout,“ uvedl na začátku týdne.
Představitelé současné opozice už dříve avizovali, že oni ani jejich spolustraníci Babišův kabinet v hlasování o důvěře podpořit nehodlají. Pro koalici ANO, SPD a Motoristů by to nicméně nemělo představovat problém, protože v dvousetčlenném zákonodárném sboru má celkem 108 zástupců.
Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat dolní komoru o důvěru do třiceti dnů. K jejímu vyslovení stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců – na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.
