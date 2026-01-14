Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Sněmovna se bude ve středu druhým dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Samotné hlasování o vyslovení důvěry se očekává nejdříve večer kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze v úterý večer na šest desítek.

Na úterním jednání, které bylo první letošní řádnou schůzí sněmovny, ministři několik hodin představovali své priority. Nejprve nicméně vystoupil s více než hodinovým projevem premiér Andrej Babiš (ANO), po něm i lídři dvou dalších koaličních stran – Petr Macinka (Motoristé) a Tomio Okamura (SPD). Ve svých proslovech mimo jiné podrobovali předešlou vládu Petra Fialy (ODS) kritice.

Kromě členů kabinetu během úterka vystoupili i členové současné opozice. Expremiér Fiala novou vládu kritizoval za programové prohlášení, které se podle něj vyznačuje vyprázdněností, nevyvážeností a naivitou. Opoziční poslanci v úterý každopádně neuspěli s doplněním programu schůze o projednání návrhu na odvolání předsedy sněmovny a šéfa SPD Okamury. Návrh byl reakcí na protiukrajinské výroky, které šéf dolní komory parlamentu pronesl ve svém novoročním projevu.

Podle dřívějšího prohlášení Okamury samotné hlasování o vyslovení důvěry vládě proběhne nejdříve ve středu večer. „Hlasování bude nejdříve ve středu, když vidím (…) počet zájemců o vystoupení, který mám avizován. Předpokládám, že se to může protáhnout,“ uvedl na začátku týdne.

Představitelé současné opozice už dříve avizovali, že oni ani jejich spolustraníci Babišův kabinet v hlasování o důvěře podpořit nehodlají. Pro koalici ANO, SPD a Motoristů by to nicméně nemělo představovat problém, protože v dvousetčlenném zákonodárném sboru má celkem 108 zástupců.

Loading...
Loading...
Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
Loading...Loading...Loading...Loading...
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat dolní komoru o důvěru do třiceti dnů. K jejímu vyslovení stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců – na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority
Schůze Poslanecké sněmovny (13. ledna 2026)

Výběr redakce

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

před 12 mminutami
Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 42 mminutami
Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Silná ledovka zkomplikovala dopravu

Silná ledovka zkomplikovala dopravu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna se bude ve středu druhým dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Samotné hlasování o vyslovení důvěry se očekává nejdříve večer kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze v úterý večer na šest desítek.
před 42 mminutami

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Na první letošní řádné schůzi se zákonodárci v úterý celý den zabývali vyslovením důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), jehož součástí jsou také SPD a Motoristé. Na úvod promluvil premiér Babiš, podle něhož je cílem kabinetu sebevědomé, bezpečné, prosperující a úspěšné Česko. V dolní komoře pak hovořili jednotliví ministři, kteří poslancům představili své priority. Po nich vystupují zástupci opozice. Ta v úterý neprosadila doplnění programu schůze o projednání návrhu k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela dolní komory. Schůze byla v úterý večer přerušena do středečního rána.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. O neštěstí informovala agentura APA s tím, že záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili asi 45 minut oživit. APA původně informovala o tom, že chlapci bylo 12 let, na základě informací salcburské policie následně věk opravila.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Silná ledovka zkomplikovala dopravu

Silná ledovka zkomplikovala železniční i silniční dopravu na řadě míst po celém Česku. Ve středních Čechách ráno nejezdila velká část příměstských a regionálních autobusových linek, zrušeny byly i některé dálkové spoje. Pražské letiště fungovalo několik hodin v omezeném provozu. Ledovka se někde udržela až do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhoduje o tom, kam potečou stamiliardy, a její šéf Zdeněk Kabátek bývá označován za mocnějšího než ministr zdravotnictví. Kriminalisté ale vyšetřují IT zakázky pojišťovny a obvinili i jejího zaměstnance. VZP figuruje také v kauze Dozimetr a Kabátek musel vysvětlovat kontakty s kontroverzními postavami. Staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO) už před nástupem do funkce avizoval, že pojišťovnu čekají velké změny. Situaci ve VZP mapoval pro Reportéry ČT Ondřej Golis.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Inflace loni mírně zrychlila na 2,5 procenta

Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V prosinci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Vémola musí zaplatit osmdesát tisíc, neprokázal původ jednoho ze svých lvů

Karel Vémola musí zaplatit pokutu osmdesát tisíc korun za neprokázání legálního původu jednoho ze svých lvů – samice lva pustinného. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) mu ji uložila také za nedodržení lhůty pro oznámení, že se stal majitelem dalších zvířat. České televizi to sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Vémola je od prosince ve vazbě, kde čelí trestnímu stíhání za údajnou organizovanou drogovou činnost.
před 17 hhodinami
Načítání...