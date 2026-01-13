Poslanci zahájí jednání k vyslovení důvěry Babišově vládě

Poslanecká sněmovna se v úterý sejde k první letošní řádné schůzi. Na ní se zákonodárci začnou zabývat vyslovením důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), jehož součástí jsou také SPD a Motoristé. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat dolní komoru o důvěru do třiceti dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.
Strany vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v dolní parlamentní komoře disponují celkem 108 mandáty. K vyslovení důvěry vládě stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) už dříve uvedl, že žádost o vyslovení důvěry kabinetu bude druhým bodem schůze. Nejprve poslanci podle něj projednají doporučení ministerstvu financí, aby vyplatilo volební příspěvek stranám a hnutím, které získaly v loňských sněmovních volbách nad 1,5 procenta hlasů. Půjde celkem zřejmě o víc než půl miliardy korun.
Poslanci budou mít právo navrhovat své úpravy programu schůze. Ta je svolána jako řádná, tudíž je jednací řád umožňuje.
V pondělí Okamura poznamenal, že hlasování o důvěře určitě nebude v úterý, kdy by schůze i s ohledem na zaměstnance sněmovny měla být přerušena ve 21:00. „Hlasování bude nejdříve ve středu, když vidím (…) počet zájemců o vystoupení, který mám avizován. Předpokládám, že se to může protáhnout,“ dodal s tím, že očekává, že hlasování by mohlo proběhnout nejdříve ve středu večer.
Členové vlády budou muset být přítomni po celou dobu projednávání příslušného bodu
„My jsme domluvení, že každý ministr vystoupí a představí svůj resort v rámci programového prohlášení vlády,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Všichni členové vlády budou muset být přítomni v jednacím sále nejméně po celou dobu projednávání bodu týkajícího se vyslovení důvěry vládě. Usnesení sněmovny z roku 1996 jim ukládá, aby se všichni zúčastnili již úvodního jednání až do schválení pořadu schůze a poté i projednávání celého bodu s názvem Žádost vlády ČR o vyslovení důvěry. Budou se však moci z jednacího sálu na chvíli vzdálit, třeba z hygienických důvodů.
„Samozřejmě s nějakým hygienickým odchodem počítám, ale předpokládám, že vláda bude přítomna,“ sdělil předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Marek Benda. „Vždy bývalo zvykem, aby se mohli krátce vzdálit z pochopitelných důvodů. Za Piráty je tento přístup standardní a u důvěry vládě ve prospěch věci,“ napsala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová. Toto pravidlo uplatnila opozice například v letech 2018, kdy o důvěru žádala druhá Babišova vláda, a v lednu 2022, kdy s touto žádostí přišel kabinet Petra Fialy (ODS).
Poslední jednání o důvěře vládě v lednu 2022 bylo co do délky projednávání rekordní. Trvalo asi 23 hodin. Jednání začalo 12. ledna v 09:00, sněmovna ho přerušila druhý den v 7:00 po asi 22 hodinách do večerních 18:00. Následné hlasování skončilo v 19:10. Jednání o důvěře menšinovému koaličnímu kabinetu hnutí ANO a sociální demokracie vedenému Babišem v červenci 2018 trvalo 16 hodin.
SPD řeší muniční iniciativu
Pochybnosti ohledně toho, zda vysloví důvěru vládě, vyjádřil minulý týden poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení.
Poslance SPD prý názorový obrat nemile překvapil. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ napsal Foldyna.
Poslankyně Lucie Šafránková (SPD) uvedla, že Foldyna pouze požaduje vysvětlení a neřekl, že by hlasoval proti. „Jednoznačně budu hlasovat pro důvěru vládě,“ dodala. Stejně bude hlasovat také další poslanec SPD Jan Hrnčíř. Česká televize minulý týden kontaktoval i další poslance hnutí. Podobné stanovisko jako Foldyna má ze zástupců SPD i Tomáš Doležal. Na vysvětlení čeká také Marie Pošarová.
Okamura nicméně v pondělí sdělil, že nemá informace o tom, že by vládu nemělo podpořit všech 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů. Ještě před hlasováním o důvěře by podle něj měl poslancům SPD vysvětlit další postup v muniční iniciativě premiér Babiš. „My víme, že musíme udělat koaliční kompromis, protože naše vláda teprve začíná,“ podotkl šéf SPD.
ODS ani STAN pro důvěru hlasovat neplánují
Benda už minulý týden avizoval, že občanští demokraté podle očekávání kabinet nepodpoří, předseda poslanců ODS Babišovu vládu kritizoval kvůli směřování zahraniční politiky a kvůli rozpočtové odpovědnosti. „Je jasné, že my pro důvěru vládě hlasovat nebudeme a nemáme k tomu žádný důvod,“ řekl.
„My do toho jdeme bez nějaké snahy to protahovat, zcela jasně a věcně uvedeme, proč tato vláda nemůže naši důvěru mít,“ uvedl minulý týden předseda STAN Vít Rakušan, který rovněž avizoval, že Starostové ještě před hlasováním o vyslovení důvěry Babišově vládě navrhnou, aby se Poslanecká sněmovna distancovala od výroků svého předsedy Okamury o Ukrajině. Šéf SPD v novoročním projevu ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu.
