Poslanci interpelují premiéra Babiše

ŽivěPoslanci interpelují premiéra Babiše


15. 1. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Interpelace na premiéra
Zdroj: ČT24

Sněmovna přerušila diskusi o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů kvůli ústním interpelacím na premiéra Andreje Babiše (ANO). K hlasování o osudu kabinetu se tak dolní parlamentní komora dostane až po 18:00, kdy zákonná lhůta pro interpelace skončí.

Babiš na začátku odpoledních interpelací čelil otázkám poslance STAN Karla Dvořáka, jehož zajímalo premiérovo řešení střetu zájmů. Premiér uvedl, že stále čeká na souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit své akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Jde o souhlasy ze tří zemí, řekl.

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství
Logo Agrofertu

Na začátek čtvrtečního jednání se Babiš v rámci písemné interpelace Olgy Richterové (Piráti) s dotazy na zvýšení rodičovského příspěvku a na zavedení jeho pravidelné valorizace ostře pustil do Pirátů. Premiér mluvil o amatérské partě, udavačích a extremistech. Řekl, že kvůli svému chování neprosadí nic.

Babiš také nabádal mladé pirátské poslankyně, aby vyměnily trojici svých představitelů, kterými zjevně mínil předsedu Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ prohlásil.

Bartoš reagoval, že ho Babišova fascinace mladými ženami v pirátské straně uráží. Celkově Babišovo vystoupení komentoval Bartoš slovy, že premiér nedokáže odpovědět na dvě otázky.

Rovněž poslankyně STAN Adriana Chochelová podotkla, že ministerský předseda má odpovídat na dotazy, a nikoli urážet. Písemná interpelace Richterové byla vůbec první, která se v nynějším volebním období ve sněmovně projednávala. Richterová v závěru neprosadila návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí nesouhlasila.

Opozice má výtky k programovému prohlášení vlády
Premiér Andrej Babiš (ANO) s některými ministry své vlády na jednání sněmovny

Výběr redakce

Záchranáři se psi nacvičují pomoc z lavin

Záchranáři se psi nacvičují pomoc z lavin

před 4 mminutami
Alianční země posílají vojáky do Grónska

Alianční země posílají vojáky do Grónska

12:10Aktualizovánopřed 13 mminutami
Poslanci interpelují premiéra Babiše

ŽivěPoslanci interpelují premiéra Babiše

14:31Aktualizovánopřed 14 mminutami
Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

14:17Aktualizovánopřed 19 mminutami
Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

06:00Aktualizovánopřed 20 mminutami
Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

11:09Aktualizovánopřed 29 mminutami
Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

11:53Aktualizovánopřed 41 mminutami
Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

10:17Aktualizovánopřed 44 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Záchranáři se psi nacvičují pomoc z lavin

Desítky horských záchranářů i policistů včetně psovodů nacvičují v rámci mezinárodního lavinového a kynologického kurzu záchranu lidí z lavin. Na hřebenech v okolí krkonošské Pece pod Sněžkou, kde se akce koná, je v těchto dnech až 70 centimetrů sněhu. Účastníci si během výcviku již vyzkoušeli jak mrazivé, tak i deštivé počasí.
před 4 mminutami

ŽivěPoslanci interpelují premiéra Babiše

Sněmovna přerušila diskusi o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů kvůli ústním interpelacím na premiéra Andreje Babiše (ANO). K hlasování o osudu kabinetu se tak dolní parlamentní komora dostane až po 18:00, kdy zákonná lhůta pro interpelace skončí.
14:31Aktualizovánopřed 14 mminutami

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

Prezident Petr Pavel dorazil na návštěvu Ukrajiny. Program zahájil ve Lvově na západě napadené země. Sešel se už s předsedou tamní vojenské správy. Jde už o třetí Pavlovu návštěvu Ukrajiny od jeho nástupu do úřadu. Během cesty se očekává Pavlovo setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
14:17Aktualizovánopřed 19 mminutami

Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

Sněmovna se třetím dnem zabývá žádostí o vyslovení důvěry kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Jednání odpoledne přerušily ústní interpelace, pokračovat má večer. Babiš předtím řekl, že se nenechá sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něho ale soudci, kteří rozhodují politicky.
06:00Aktualizovánopřed 20 mminutami

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení, okresní soud v Teplicích totiž ve čtvrtek zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Státní zástupkyně ho v úterý obžalovala z dalšího znásilnění.
11:09Aktualizovánopřed 29 mminutami

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. Ministerstvo zemědělství podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument.
10:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

Pětašedesátiletý muž, který loni 1. září napadl na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, dostal podmíněný trest. Navíc musí pojišťovně uhradit náklady spojené s ošetřením napadeného politika, které činí okolo tří tisíc korun. Rozhodl o tom nepravomocně soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
před 4 hhodinami

Ústavní soud se zastal ženy, kterou na šest dní zavřeli na psychiatrii

Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy, která strávila nedobrovolně šest dní v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Kojila tehdy čtyřměsíční dítě. Oprávněnost hospitalizace potvrdil Obvodní soud pro Prahu 8, jehož rozhodnutí ústavní soudci zrušili, stejně jako pozdější rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu. Důvodem zásahu je porušení práv na soudní ochranu, spravedlivý proces a osobní svobodu.
před 5 hhodinami
Načítání...