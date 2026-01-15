Poslanci interpelují premiéra Babiše

Sněmovna přerušila diskusi o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů kvůli ústním interpelacím na premiéra Andreje Babiše (ANO). K hlasování o osudu kabinetu se tak dolní parlamentní komora dostane až po 18:00, kdy zákonná lhůta pro interpelace skončí.
Babiš na začátku odpoledních interpelací čelil otázkám poslance STAN Karla Dvořáka, jehož zajímalo premiérovo řešení střetu zájmů. Premiér uvedl, že stále čeká na souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit své akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Jde o souhlasy ze tří zemí, řekl.
Na začátek čtvrtečního jednání se Babiš v rámci písemné interpelace Olgy Richterové (Piráti) s dotazy na zvýšení rodičovského příspěvku a na zavedení jeho pravidelné valorizace ostře pustil do Pirátů. Premiér mluvil o amatérské partě, udavačích a extremistech. Řekl, že kvůli svému chování neprosadí nic.
Babiš také nabádal mladé pirátské poslankyně, aby vyměnily trojici svých představitelů, kterými zjevně mínil předsedu Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ prohlásil.
Bartoš reagoval, že ho Babišova fascinace mladými ženami v pirátské straně uráží. Celkově Babišovo vystoupení komentoval Bartoš slovy, že premiér nedokáže odpovědět na dvě otázky.
Rovněž poslankyně STAN Adriana Chochelová podotkla, že ministerský předseda má odpovídat na dotazy, a nikoli urážet. Písemná interpelace Richterové byla vůbec první, která se v nynějším volebním období ve sněmovně projednávala. Richterová v závěru neprosadila návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí nesouhlasila.