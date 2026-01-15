Loď Dragon se vrací z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

V Tichém oceánu má dopoledne středoevropského času přistát kosmická loď s čtyřčlennou posádkou NASA. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrací o čtyři měsíce dřív, než bylo v plánu, kvůli zdravotnímu stavu jednoho z astronautů.
NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve zrušila plánovaný výstup do volného kosmu. Astronaut by ale neměl být v ohrožení života.
Misi Crew-11 tvoří astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.
Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.