Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, NASA

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se ve středu odpoutala kosmická loď Dragon se čtyřmi astronauty, které americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) stahuje předčasně z mise kvůli zdravotnímu stavu jednoho z nich. Přistání lodě na Zemi se očekává ve čtvrtek okolo 9:40 SEČ. Podle zdravotního ředitele NASA Jamese Polka nejde o nouzovou evakuaci.

Důvodem předčasného návratu posádky mise Crew-11, kterou tvoří astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov, jsou neupřesněné zdravotní potíže jednoho z nich. NASA neuvedl, koho se problémy týkají a ani jaké jsou povahy.

Návrat astronautů, který je uspíšen zhruba o čtyři měsíce proti původnímu plánu, není podle NASA nouzovou evakuací, ale krokem maximální opatrnosti. Zmíněná čtveřice odletěla k ISS loni 1. srpna. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Loď se od ISS odpoutala ve 23:20 SEČ. Plavidlo i posádka se připravují na návrat na Zemi. Přistání je plánováno na čtvrteční dopoledne SEČ do vod Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie.

Nejde o nouzovou evakuaci

„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl minulý čtvrtek zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve rovněž zrušila plánovaný výstup do volného kosmu.

ISS je trvale obydlená už čtvrtstoletí. Brzy má shořet
Mezinárodní vesmírná stanice vyfotografovaná z kosmické lodi SpaceX

Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.

Výběr redakce

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

před 11 mminutami
Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Na základních věcech se stále neshodneme, uvedly Dánsko a Grónsko po jednání s USA

Na základních věcech se stále neshodneme, uvedly Dánsko a Grónsko po jednání s USA

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Witkoff: Druhá fáze Trumpova plánu pro Gazu začala

Witkoff: Druhá fáze Trumpova plánu pro Gazu začala

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Předávali si mě jako ošatku, popsal muž záchranu z jeskyně

Předávali si mě jako ošatku, popsal muž záchranu z jeskyně

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se ve středu odpoutala kosmická loď Dragon se čtyřmi astronauty, které americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) stahuje předčasně z mise kvůli zdravotnímu stavu jednoho z nich. Přistání lodě na Zemi se očekává ve čtvrtek okolo 9:40 SEČ. Podle zdravotního ředitele NASA Jamese Polka nejde o nouzovou evakuaci.
před 11 mminutami

Rok 2025 byl po předchozích dvou letech nejteplejším v historii měření

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně Celsia) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně Celsia chladnějším než rok 2024, který byl vůbec nejteplejším rokem v historii měření. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo zároveň nejteplejších v historii měření.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Vědci naznačili, proč jsou někteří primáti homosexuální

Homosexualita je u savců natolik rozšířená, že to podle vědců nemůže být ani náhoda, ani omyl. Hledají proto evoluční příčiny a nový výzkum přinesl rovnou několik zajímavých poznatků.
před 9 hhodinami

Riziko jo-jo efektu je u léků na hubnutí zásadní, zjistili vědci

Nová studie vědců z Oxfordu odhalila velkou hrozbu toho, že po vysazení nejmodernějších a velmi účinných léků proti obezitě se hmotnost opět velmi rychle vrací.
před 11 hhodinami

Zvyšte daně na slazené nápoje, vyzývá státy WHO. Česku by to dle analýzy pomohlo

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila členským zemím, aby zvýšily daně na slazené a alkoholické nápoje s cílem omezit jejich spotřebu a finančně podpořit zdravotnictví. Podle WHO fakt, že většina zemí má na tyto nápoje stále nízké daně, přispívá k nárůstu počtů nemocných obezitou, cukrovkou, chorobami srdce a rakovinou.
před 13 hhodinami

Virus HIV se učí odolávat jedinému léku. Tvrdě za to ale platí

Vědci z americké společnosti Gilead Sciences, která má jediný účinný lék na HIV, otestovali, jestli se tento virus této látce nedokáže přizpůsobit. Výsledky naznačují, že ano, ale současně ukazují, že to ve skutečnosti nemusí být příliš nebezpečné.
13. 1. 2026

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

Během pouhých deseti let začne odcházet do důchodu silná generace Husákových dětí. Přinese to zásadní demografickou proměnu, která změní celou českou společnost. Nejenže bude méně lidí na to, aby vydělávali na penze stále rostoucí skupině, ale především bude potřeba mnohem více sociální péče pro seniory.
10. 1. 2026Aktualizováno12. 1. 2026

První lidé lovili pomocí jedu už před 60 tisíci lety

Lidé druhu Homo sapiens na jihu Afriky používali už před šedesáti tisíci lety otrávené šípy. Dokázali to švédští vědci na základě nálezu takových zbraní na území dnešní Jihoafrické republiky. O nejstarším nálezu svého druhu informovali v článku, který zveřejnil odborný časopis Science Advances.
12. 1. 2026
Načítání...