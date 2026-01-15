Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se ve středu odpoutala kosmická loď Dragon se čtyřmi astronauty, které americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) stahuje předčasně z mise kvůli zdravotnímu stavu jednoho z nich. Přistání lodě na Zemi se očekává ve čtvrtek okolo 9:40 SEČ. Podle zdravotního ředitele NASA Jamese Polka nejde o nouzovou evakuaci.
Důvodem předčasného návratu posádky mise Crew-11, kterou tvoří astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov, jsou neupřesněné zdravotní potíže jednoho z nich. NASA neuvedl, koho se problémy týkají a ani jaké jsou povahy.
Návrat astronautů, který je uspíšen zhruba o čtyři měsíce proti původnímu plánu, není podle NASA nouzovou evakuací, ale krokem maximální opatrnosti. Zmíněná čtveřice odletěla k ISS loni 1. srpna. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.
Loď se od ISS odpoutala ve 23:20 SEČ. Plavidlo i posádka se připravují na návrat na Zemi. Přistání je plánováno na čtvrteční dopoledne SEČ do vod Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie.
Nejde o nouzovou evakuaci
NASA v souvislosti se zdravotním stavem člena posádky již dříve rovněž zrušila plánovaný výstup do volného kosmu.
Na ISS zůstávají ruští kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, kteří tam dorazili v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto.