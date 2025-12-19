Zástupci Tiktoku podepsali dohodu o prodeji amerických aktivit, píše Axios


Čínská sociální síť TikTok podepsala ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory. Napsal o tom server Axios. Mezi investory má být podle agentury Reuters mimo jiné soukromá kapitálová společnost Silver Lake nebo technologická společnost Oracle. Dohoda má být uzavřena 22. ledna, vyplývá z interního memoranda, do kterého Axios nahlédl.

Americké společnosti Oracle, Silver Lake a saudskoarabská investiční skupina MGX budou společně vlastnit 45 procent americké pobočky. Zhruba třetinu v podniku mají vlastnit přidružené společnosti stávajících investorů ByteDance a téměř 20 procent si ponechá čínský vlastník ByteDance.

TikTok podepsal ujednání o založení společného podniku kontrolovaného Američany, aby se vyhnul zákazu působení ve Spojených státech, napsala agentura AFP.

Prodej amerických operací sociální sítě TikTok bude završením dlouhodobé snahy americké administrativy zmírnit obavy o národní bezpečnost. Americké úřady byly přesvědčeny, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.

Prezident USA Donald Trump v září podepsal exekutivní příkaz, podle něhož prodej amerických operací sociální sítě TikTok americkým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Ten podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden; podle tohoto zákona měla společnost ByteDance do začátku letošního roku prodat aktiva TikToku americké společnosti, jinak jí hrozil zákaz činnosti ve Spojených státech. Trump ale po svém lednovém nástupu do úřadu platnost zákona několikrát odložil ve snaze nezhoršit vztahy s Pekingem.

Aplikaci pro krátká videa TikTok používá ve Spojených státech podle některých průzkumů 170 milionů uživatelů, tedy prakticky polovina obyvatel.

