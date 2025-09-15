Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA, naznačil v příspěvku na síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Dosažení rámcové dohody o aplikaci vzápětí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, který v Madridu jedná s čínskými představiteli o vzájemných obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Bessentova slova později potvrdila také čínská strana.
USA a Čína se shodly na rámci dohody o TikToku
Bessent na tiskové konferenci po skončení posledního kola jednání mezi Pekingem a Washingtonem uvedl, že Trump a čínský prezident Si Ťin-pching budou v pátek jednat o případném dokončení dohody.
Tuto středu končí lhůta, ve které musí současný čínský majitel, firma ByteDance, odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo činnost sítě v USA ukončit. Trump už tuto lhůtu třikrát odložil.
„Bylo také dosaženo dohody o ‚jisté‘ společnosti, kterou mladí lidé v naší zemi velmi chtěli zachránit. Budou mít velkou radost! V pátek budu hovořit s prezidentem Si (Ťin-pchingem),“ napsal Trump k současným jednáním v Madridu, která se podle něj chýlí k závěru.
Peking odmítá politizaci technologických otázek
Trump TikTok konkrétně nejmenoval, jeho osud v USA však měl být jedním z témat jednání. Šéf Bílého domu v minulosti připustil, že dohodu o čínské aplikaci by mohl spojit i s otázkou snížení některých cel na dovoz zboží z Číny do USA.
„Nebudeme hovořit o obchodních podmínkách dohody,“ uvedl Bessent. „Je to dohoda mezi dvěma soukromými stranami. Obchodní podmínky však byly dohodnuty,“ dodal s tím, že americké aktivity firmy přejdou do amerických rukou.
Náměstek čínského ministra obchodu a hlavní čínský obchodní vyjednávač Li Čcheng-kang v pozdějším samostatném vystoupení potvrdil Bessentova slova o dosažení rámcové dohody. Zároveň podle agentury Reuters zdůraznil, že Čína odmítá politizaci technologických otázek.
Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další dva odklady, přičemž se spekulovalo, že by tento týden mohl následovat čtvrtý odklad lhůty. Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že aplikace představuje hrozbu pro národní bezpečnost.
Letos na jaře se připravovala dohoda, která by oddělila americké aktivity TikToku do nové společnosti se sídlem v USA. Jejím většinovým vlastníkem a provozovatelem by byli američtí investoři. Jednání o dohodě však byla pozastavena, když Peking naznačil, že ji neschválí, protože Trump zavedl vysoká cla na čínské zboží, napsal Reuters. Obě strany však mezitím pracovaly na zmírnění obchodního napětí a řadu cel si vzájemně snížily.