Odvolání Okamury budeme navrhovat tak dlouho, dokud se o tom nepovede debata, říká Hřib


19. 1. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČT24
28 minut
Interview ČT24: Zdeněk Hřib
Zdroj: ČT24

Opozice hodlá navrhovat odvolání Tomia Okamury (SPD) z postu předsedy sněmovny tak dlouho, dokud se téma nedostane na program jednání dolní parlamentní komory, řekl v Interview ČT24 znovuzvolený předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Opozice podle něj chystá i usnesení na podporu Grónska, které čelí americkému nátlaku.

Návrhy na Okamurovo odvolání zmínil Hřib jako jeden z příkladů koordinace nynější opozice. Dosud však tento bod na program jednání sněmovny neprosadila.

„Ale to ještě nic neznamená. Je naplánované pořadí, každá z opozičních stran to bude teď navrhovat. A budeme to navrhovat tak dlouho, dokud se o tom debata ve sněmovně nepovede,“ prohlásil Hřib v pondělním Interview ČT24.

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání
Tomio Okamura (SPD) a Andrej Babiš (ANO)

Opoziční koordinace: podpora Grónska a senátní volby

Snaha o Okamurovo odvolání z čela sněmovny není jedinou oblastí, v níž opozice spolupracuje. Podle Hřiba chystá rovněž společné usnesení týkající se nátlaku, který americký prezident Donald Trump vyvíjí na Grónsko, respektive Dánsko, jehož autonomním územím ostrov je.

„(Poslanec Pirátů) Ivan Bartoš na výboru pro obranu a (poslankyně Pirátů) Katerina Demetrashvili na zahraničním výboru budou navrhovat usnesení, které už mají projednané s opozičními stranami. Jedná se v podstatě o usnesení na podporu Dánska a Grónska,“ přiblížil Hřib.

Na rozdíl od premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasí Hřib s tím, že se má Česko jednoznačně za Grónsko postavit. „Určitě ano. Ten problém, který opět vyvolal pan Trump, je naprosto bezprecedentní. Otevřeně se probírá možnost útoku jednoho člena NATO na druhého člena,“ podotkl předseda Pirátů.

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump
Americký prezident Donald Trump

Opozice se dále koordinuje rovněž v otázce letošních senátních voleb, řekl Hřib s tím, že se za tímto účelem sešel s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. „Bude důležité ubránit Senát tak, aby tam ANO nezískalo spolu se svými extremisticko-populistickými přáteli ústavní většinu,“ komentoval to Hřib.

Ve straně Hřib nečeká velký názorový střet

Piráti si Hřiba znovuzvolili do čela strany na víkendovém celostátním fóru v Prachaticích. Prvním místopředsedou se stal Martin Šmída, jako další místopředsedy si strana vybrala Kateřinu Stojanovou, Jiřího Hlavenku a Olgu Richterovou.

„Nečekám nějaké masivní konflikty a velký názorový střet o tom, že je potřeba kormidlem otočit o 180 stupňů,“ komentoval nové vedení Hřib. Strana by se podle něj měla zaměřit na letošní komunální volby.

