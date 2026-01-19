Už necítím povinnost myslet čistě na mír, napsal Trump do Norska


Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska.

„Vzhledem k tomu, že se vaše země rozhodla neudělit mi Nobelovu cenu za mír za to, že jsem zastavil osm válek a více, už necítím povinnost myslet čistě na mír,“ napsal Trump norskému předsedovi vlády. Nobelovu cenu za mír uděluje Nobelův výbor, pětičlenný orgán volený norským parlamentem.

Cena předaná na podzim roku 2025 zohledňuje seznam nominovaných, který byl uzavřen 31. ledna 2025, tedy jen pár dní po návratu Trumpa do úřadu.

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters
Americký prezident Donald Trump přebírá od venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové Nobelovu cenu míru

Trump v dopise také zpochybnil nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnost ochránit arktický ostrov před Ruskem a Čínou. „Proč mají vůbec ‚právo vlastnictví‘? Nejsou o tom žádné psané dokumenty, pouze tam před stovkami let přistála loď, ale naše lodě tam také přistávaly,“ prohlásila americká hlava státu na adresu Dánského království.

Trumpův zájem o Grónsko

Republikánský prezident uvedl, že od založení NATO udělal pro Alianci více než kdokoliv jiný a že by nyní měla udělat něco pro Spojené státy. „Svět není v bezpečí, dokud nebudeme mít plnou a totální kontrolu nad Grónskem,“ stojí v závěru Trumpova dopisu.

Americký prezident dal najevo, že ostrov chce od Kodaně koupit, což odmítá dánská i grónská vláda. Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska.

Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat – tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Evropské země zvažují vlastní reakci na americký tlak.

Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země
Donald Trump

