SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
„SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru,“ prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohly podněcovat k nenávisti. „Ať si to prohlasuje opozice,“ uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy. „Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje,“ řekl předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.
Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za „brutálně zpolitizované“. Případ se táhne již přes deset let, premiér Babiš pak byl pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. „Toto je jednotný názor Motoristů,“ dodal Šťastný.
Opozice bude hlasovat pro vydání
S názory Havlíčka, Šťastného a Okamury nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měli premiér i předseda sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli šéf KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a šéfka pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová (ANO) čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.
Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s předloňskou billboardovou kampaní hnutí. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Mandátový a imunitní výbor pozval na úterní schůzi, kde se má zabývat žádostí o vydání k trestnímu stíhání obou politiků, Babiše i Okamuru a oba podle informací ČTK potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.