SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.

„SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru,“ prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohly podněcovat k nenávisti. „Ať si to prohlasuje opozice,“ uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy. „Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje,“ řekl předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.

Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za „brutálně zpolitizované“. Případ se táhne již přes deset let, premiér Babiš pak byl pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. „Toto je jednotný názor Motoristů,“ dodal Šťastný.

Opozice bude hlasovat pro vydání

S názory Havlíčka, Šťastného a Okamury nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měli premiér i předseda sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli šéf KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a šéfka pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová (ANO) čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.

Většina obyvatel se přiklání k Babišovu vydání ke stíhání, ukázal průzkum
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s předloňskou billboardovou kampaní hnutí. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Mandátový a imunitní výbor pozval na úterní schůzi, kde se má zabývat žádostí o vydání k trestnímu stíhání obou politiků, Babiše i Okamuru a oba podle informací ČTK potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti
Tomio Okamura

Výběr redakce

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

13:15Aktualizovánopřed 14 mminutami
Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

06:08Aktualizovánopřed 22 mminutami
SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

před 27 mminutami
Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

11:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Fico jednal s Trumpem. Hovořili o Ukrajině, EU i jaderné energetice

Fico jednal s Trumpem. Hovořili o Ukrajině, EU i jaderné energetice

před 2 hhodinami
Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli

Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli

před 2 hhodinami
Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

před 3 hhodinami
Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP

Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechcem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
13:15Aktualizovánopřed 14 mminutami

Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem v neděli v Praze pokračuje kongres ODS. Ten rozhodne mimo jiné o tom, kdo obsadí místa čtyř řadových místopředsedů, na která bylo nominováno devět kandidátů. Neúspěšný uchazeč o post předsedy strany Radim Ivan, senátorka Vladimíra Ludková a Jan Mráz z plzeňské organizace strany ovšem nominace ve svých projevech odmítli.
06:08Aktualizovánopřed 22 mminutami

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
před 27 mminutami

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda dál počítá s výkupem akcií ČEZu, proces bude trvat rok a půl až dva. V rozhovoru pro Týden v politice to uvedl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Přesný postup ministr průmyslu a obchodu nekomentoval – s ohledem na to, že jde o cenotvorné informace. Přípravné kroky by ale podle něj mohly začít v následujících měsících.
před 3 hhodinami

Policisté chtějí větší přísnost vůči agresivitě za volantem

Policie chce přísněji zakročit proti úmyslné agresivitě řidičů na silnicích. Přibývá totiž nehod, za kterými stojí bezohledné chování lidí za volantem, loni jich oproti roku 2023 přibylo zhruba o tisíc. V drtivé většině případů šlo o přestupky. Ujíždění před hlídkou, vybržďování nebo třeba extrémní překračování rychlosti v obci by ale nově mohlo být trestným činem. Na změně zákona už se pracuje a hotová má být ještě letos. Kromě přísnějších trestů by mohlo dojít také k zabavení vozidla.
před 3 hhodinami

Nová pravidla umožní spotřebitelům požadovat opravu výrobků

Od 31. července letošního roku budou muset členské státy Evropské unie uplatňovat ve svých vnitrostátních předpisech nová unijní pravidla na podporu oprav zboží. Cílem těchto opatření je především vytvořit systém, který upřednostňuje opravu výrobku před nákupem nového. Předčasná likvidace opravitelného zboží totiž každoročně vede k obrovskému množství odpadu a spotřebě zdrojů. Spotřebitelé by tak nově měli mít právo požadovat, aby prodejci opravili výrobky, které jsou dle práva EU technicky opravitelné.
před 7 hhodinami

Před 35 lety začala operace Pouštní bouře

Koalice osmadvaceti zemí včetně Československa pod vedením Spojených států a s mandátem Rady bezpečnosti OSN zahájila před 35 lety osvobození Kuvajtu okupovaného Irákem. Pro tuzemské vojáky byla operace Pouštní bouře první bojová mise po pádu totality, zhruba dvě stě jich zajišťovalo chemický a radiační průzkum. Jednotka složená z profesionálů i vojáků základní služby byla rozmístěna nedaleko první linie, hned druhý den po zahájení operace jeden z členů jednotky zahynul. Válka v zálivu skončila osvobozením Kuvajtu koncem února, českoslovenští vojáci se vrátili v květnu.
před 17 hhodinami

Novým šéfem ODS je Kupka. Prvním místopředsedou se stal Portlík

Občanští demokraté v sobotu na kongresu v Praze zvolili novým lídrem strany dosavadního místopředsedu Martina Kupku, po dvanácti letech vystřídal v čele strany expremiéra Petra Fialu. Neuspěl Kupkův protikandidát, kterým byl místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Strana si v sobotu zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Načítání...