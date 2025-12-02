Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Své priority, mezi něž patří posílení vnitřní bezpečnosti nebo nástupní plat padesát tisíc korun pro policisty a hasiče, prezidentu Petru Pavlovi představil kandidát na ministra vnitra Lubomír Metnar (ANO). V úterý čeká Pavla ještě rozhovor se Zuzanou Schwarz Bařtipánovou (ANO), která by měla řídit resort pro místní rozvoj. Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí Ivan Bednárik. Dosavadní šéf Železnice Slovenské republiky by měl vést resort dopravy.
„Určitě se pobavíme o prioritách, problémech a celé řadě dalších věcí,“ řekl Metnar před schůzkou. Dodal, že bezpečnost je priorita, a proto je nutné vylepšit platovou situaci policistů i vojáků. Koalice ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje nástupní plat pro tyto profese 50 tisíc korun. Podle prezidenta by se zvyšování platů mělo řešit komplexně.
S nominací Metnara jsou spokojeni zástupci odborů. Za dobrou volbu ho považuje Nezávislý odborový svaz Policie ČR (NOS PČR) i Unie bezpečnostních složek (UBS). Metnar má podle nich zkušenosti z působení u policie i na ministerstvu, a může tak přispět ke stabilizaci bezpečnostních sborů. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek zase věří v to, že se politik díky předchozím zkušenostem dokáže dobře zorientovat i ve složité právní a unijní problematice azylu a migrace.
Metnar byl ministrem vnitra už v první vládě Andreje Babiše (ANO), v druhém kabinetu předsedy ANO stanul v čele ministerstva obrany. U policie prošel Metnar různými funkcemi. Jako kriminalista se podílel mimo jiné na odhalení pachatelů rasově motivovaného žhářského útoku ve Vítkově, při kterém byla v dubnu 2009 těžce popálena malá dívka.
Hradní schůzky
Pavel zahájil sérii konzultací v pátek a po úterku by měl mít za sebou schůzky s devíti z patnácti ministrů, kteří by měli v možné vládě doplnit potenciálního premiéra Babiše. Podle dřívějších informací by měl Pavel s dalšími kandidáty SPD mluvit ve čtvrtek, následně přijdou na řadu možní ministři za Motoristy.
Prezident má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé ho nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy zmíněný bývalý šéf Českých drah Bednárik.