Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

ŽivěPrezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě


2. 12. 2025Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČT24
ŽIVĚ: Vyjádření Lubomíra Metnara (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem
Zdroj: ČT24

Své priority, mezi něž patří posílení vnitřní bezpečnosti nebo nástupní plat padesát tisíc korun pro policisty a hasiče, prezidentu Petru Pavlovi představil kandidát na ministra vnitra Lubomír Metnar (ANO). V úterý čeká Pavla ještě rozhovor se Zuzanou Schwarz Bařtipánovou (ANO), která by měla řídit resort pro místní rozvoj. Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí Ivan Bednárik. Dosavadní šéf Železnice Slovenské republiky by měl vést resort dopravy.

„Určitě se pobavíme o prioritách, problémech a celé řadě dalších věcí,“ řekl Metnar před schůzkou. Dodal, že bezpečnost je priorita, a proto je nutné vylepšit platovou situaci policistů i vojáků. Koalice ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje nástupní plat pro tyto profese 50 tisíc korun. Podle prezidenta by se zvyšování platů mělo řešit komplexně.

S nominací Metnara jsou spokojeni zástupci odborů. Za dobrou volbu ho považuje Nezávislý odborový svaz Policie ČR (NOS PČR) i Unie bezpečnostních složek (UBS). Metnar má podle nich zkušenosti z působení u policie i na ministerstvu, a může tak přispět ke stabilizaci bezpečnostních sborů. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek zase věří v to, že se politik díky předchozím zkušenostem dokáže dobře zorientovat i ve složité právní a unijní problematice azylu a migrace.

Metnar byl ministrem vnitra už v první vládě Andreje Babiše (ANO), v druhém kabinetu předsedy ANO stanul v čele ministerstva obrany. U policie prošel Metnar různými funkcemi. Jako kriminalista se podílel mimo jiné na odhalení pachatelů rasově motivovaného žhářského útoku ve Vítkově, při kterém byla v dubnu 2009 těžce popálena malá dívka.

Hradní schůzky

Pavel zahájil sérii konzultací v pátek a po úterku by měl mít za sebou schůzky s devíti z patnácti ministrů, kteří by měli v možné vládě doplnit potenciálního premiéra Babiše. Podle dřívějších informací by měl Pavel s dalšími kandidáty SPD mluvit ve čtvrtek, následně přijdou na řadu možní ministři za Motoristy.

Návrh programového prohlášení vlády České republiky, listopad 2025
(pdf, 611 kB)
Stáhnout

Prezident má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé ho nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.

SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy zmíněný bývalý šéf Českých drah Bednárik.

Výběr redakce

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

ŽivěPrezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 7 mminutami
Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

09:27Aktualizovánopřed 41 mminutami
V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

před 56 mminutami
Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

před 1 hhodinou
Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí

Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí

05:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

před 3 hhodinami
Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

před 3 hhodinami
Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPrezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Své priority, mezi něž patří posílení vnitřní bezpečnosti nebo nástupní plat padesát tisíc korun pro policisty a hasiče, prezidentu Petru Pavlovi představil kandidát na ministra vnitra Lubomír Metnar (ANO). V úterý čeká Pavla ještě rozhovor se Zuzanou Schwarz Bařtipánovou (ANO), která by měla řídit resort pro místní rozvoj. Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí Ivan Bednárik. Dosavadní šéf Železnice Slovenské republiky by měl vést resort dopravy.
10:09Aktualizovánopřed 7 mminutami

Plastický chirurg prohrál soud, dluží odškodné. A operuje dál

Plastický chirurg z Plzně Jan Bouda kvůli nepovedeným operacím prohrál soudy s několika pacientkami, má jim zaplatit vysoké odškodné. To ale zatím neudělal a dál operuje. Reportéři ČT o případu natáčeli už na jaře. Nyní zjistili, že stejné problémy s ním měly i pacientky z Německa. A že pochybil, už i v tomto případě potvrdil soud. Vyšetřuje jej také policie. Oběti hovoří o ignorování předoperačního vyšetření či nekróze při převazech. O současném působení lékaře natáčela Jevhenija Vachničenko.
před 37 mminutami

Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

Lékaři letos evidují už 2880 případů žloutenky typu A, což je dvacetkrát více než loni a nejvíc od roku 1984. Zemřelo 31 lidí, loni dva, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). V listopadu přibylo 505 nově diagnostikovaných, o 86 méně než v říjnu. Nejvíce nakažených, více než čtyřicet procent z celkového počtu, je v Praze. Za poslední týden jich v metropoli přibylo téměř padesát. Následují Středočeský a Moravskoslezský kraj.
09:27Aktualizovánopřed 41 mminutami

V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

Do nového hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby odchází čtrnáct ze šestnácti českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Koalice, kde měli občanští demokraté většinu, bude v krajském městě pokračovat, uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.
před 56 mminutami

Rajchl má situaci kolem střetu zájmů za „šarádu“. Farský a Hulicius mluví o zdržování

„Šaráda kolem střetu zájmů“ je jen odsouvání celého jmenování vlády, prohlásil člen sněmovního zahraničního výboru Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD). Náměstek ministra zahraničí v demisi Eduard Hulicius (KDU-ČSL) uvedl, že oznámení o řešení střetu zájmů „nás všechny zdržuje, abychom se mohli odebrat do opoziční činnosti, případně do koaliční vládní odpovědnosti“. Europoslanec Jan Farský (STAN) míní, že Babiš prý nechce převzít vládní odpovědnost a oddaluje své jmenování. Do debaty v Událostech, komentářích byli pozváni také zástupci hnutí ANO, účast odmítli. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 1 hhodinou

Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za Motoristy) kvůli komentářům o zavraždění dvou lidí. Podezřívala ho ze schvalování trestného činu, když se na jeho účtu na sociální síti X objevily příspěvky zlehčující vraždu dvou ekologických aktivistů. Proti Turkovi vedli kriminalisté trestní řízení, případ ale odložili, neprokázali, že by komentáře napsal Turek. Poslanec uvedl, že si nevzpomíná, že by příspěvky zveřejnil. Informuje o tom server iRozhlas.cz.
před 1 hhodinou

Reportéři ČT sledovali možné dopady podpory a propagace komunismu

Od začátku ledna 2026 bude nově možné trestat podporu a propagaci komunismu. Hrozit za ni bude jeden až pět let vězení. Novelizovaný trestní zákon totiž komunismus výslovně uvádí vedle nacismu jako hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Bude to poprvé od roku 1989, kdy trestní zákon takto konkrétní zmínku o komunismu obsahuje. Pořad Reportéři ČT sledoval, na koho a jak nové znění legislativy může dopadnout.
před 4 hhodinami

Do hnutí hejtmana Kuby odchází téměř všichni jihočeští zastupitelé za ODS

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází třicet jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, uvedl Kuba. V krajských volbách na jihu Čech získala ODS nadpoloviční většinu z 55 zastupitelů a vládla bez koaličních partnerů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...