Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Kandidát hnutí SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik se ohledně priorit pro resort hodlá striktně držet programového prohlášení nově vznikajícího kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vlastní agendu chce podrobně představit až po jmenování do funkce. Pavel v úterý jednal na Hradě i se dvěma kandidáty ANO – pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, která by měla vést ministerstvo pro místní rozvoj.
„Bylo to příjemných čtyřicet minut. Překvapila mě hloubka a šíře zájmu ze strany prezidenta o dopravu jako celek. Můžu konstatovat, že v mnoha věcech jsme se shodli,“ prohlásil Bednárik po jednání.
Bývalý generální ředitel Českých drah Bednárik kvůli nominaci do české vlády oznámil minulý týden rezignaci na funkci generálního ředitele Železnic Slovenské republiky.
Hradní schůzky
Pavel zahájil sérii konzultací v pátek a po úterku má za sebou schůzky s devíti z patnácti ministrů, kteří by měli v možné vládě doplnit potenciálního premiéra Babiše. Podle dřívějších informací by měl Pavel s dalšími kandidáty SPD mluvit ve čtvrtek, následně přijdou na řadu možní ministři za Motoristy.
Prezident má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé ho nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy Bednárik.
Za ANO by se měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, zmíněný Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Nováčky za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, uvedená Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti.