Po srážce vlaků na Českobudějovicku je pět těžce zraněných

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Českobudějovická nemocnice přijala celkem pět těžce zraněných. Záchranáři uvedli, že zranění utrpělo několik desítek lidí. Provoz na trati se zastavil. Jihočeští hasiči zřídil infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících.
Provoz se podle webu Českých drah zastavil kolem 06:20. „Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl dopravce. Šlo konkrétně o rychlík R 658 a osobní vlak Os 8053 Českých drah.
K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a také jejich vrtulník. Českobudějovická nemocnice přijala pět těžce zraněných. Podle mluvčí Ivy Novákové jde o konečný počet těžce zraněných z této havárie. Záchranáři původně informovali o dvou těžce a čtyřiceti lehce zraněných.
950 230 835
Vyšetřování nehody
Mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka po 7. hodině uvedl, že všichni cestující jsou již evakuováni. Jak k nehodě došlo, zatím není jasné. Na místo vyrazili podle Kavky už vyšetřovatelé.
„Podle našich informací se srazil osobní vlak s rychlíkem a v podstatě jeden ze strojvůdců neoficiálně projel návěstidlo zakazující jízdu. Viděli se údajně na několik stovek metrů, ale už nestačili zastavit. Ve vlacích jelo pravděpodobně velké množství lidí, kteří jeli do práce,“ řekl redaktor ČT Martin Štěpánek.
Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera v této souvislosti uvedl, že na místě jsou čtyři inspektoři. „Jde o to, aby se zjistilo, co bylo příčinou této mimořádné události, zda je to selhání člověka, technická závada nebo systémová věc, na kterou se dosud nepřišlo,“ řekl.
Přímo ve vlaku měl být taky jeden z inspektorů. „To je pravda, kolega jel na služební cestu z Českých Budějovic do Plzně, takže byl na místě v podstatě okamžitě a hned mohl činit kroky k tomu, aby se mohlo začít šetřit,“ doplnil Kučera.