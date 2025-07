Kupka a Kolovratník debatovali o budoucnosti vysokorychlostní železnice

Plán na vybudování vysokorychlostních tratí počítá se spuštěním výstavby prvních úseků před rokem 2030. Celkem by mělo vzniknout přes šest set kilometrů vysokorychlostních tratí. Kompletní síť napojená na evropskou železniční infrastrukturu má být hotová do roku 2050. Náklady se odhadují až na bilion korun.

Kolovratník připomněl, že projekt má podporu hnutí ANO i dalších stran. První krok podle něj udělala sněmovna už v roce 2017. „Tehdy jsme přijali usnesení, kterým jsme dali vládě úkol projekt rychlých spojení odstartovat. Byl jsem jeho spoluautorem,“ uvedl. Věří, že projekt bude pokračovat, za klíčové ale označil financování. „Za sebe jsem optimista. Pokud dostanu příležitost, budu se snažit, aby horizont dokončení vysokorychlostní železnice byl dříve než v roce 2050.“

Zároveň se však přidal k připomínce svého stranického kolegy Karla Havlíčka (ANO), podle něhož mohou tratě stát až dva biliony korun. „Jsou nezaplatitelné. Je to vládní sen, který se nemusí splnit,“ uvedl Havlíček v Echu24. Na to Kolovratník navázal: „Chceme vyzvat vládu, aby nedělala takto závažné závazky – jako je financování obnovitelných zdrojů nebo závazky v obraně – nečinila kroky, které by dál zvyšovaly státní dluh.“