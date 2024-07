Výstavba rychlostní trati mezi Brnem a Přerovem má začít příští rok, oznámil Kupka

Výstavba prvního úseku vysokorychlostních železničních tratí (VRT) mezi Brnem a Přerovem by měla začít v příštím roce. Práce na úseku mezi Brnem a Břeclaví začnou v roce 2026, úsek Moravská brána pak nejpozději v roce 2028. Na konferenci pořádané Svazem podnikatelů ve stavebnictví to v pátek řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

O výstavbě vysokorychlostních tratí se v Česku hovoří už od 90. let, přípravy však začaly až v posledních letech. Na nové železnici by měly vlaky jezdit rychlostí až tři sta dvacet kilometrů v hodině. „Celkově by výstavba základní VRT infrastruktury v Česku měla vyjít na osm set miliard korun,“ odhadl Kupka.

Pokud všechno půjde dobře, výstavba pražské části vysokorychlostní infrastruktury začne nejspíš v roce 2030, doplnil v diskusi ministr. Výstavba VRT a růst investic do infrastruktury jsou podle něj pro Česko klíčové. Polsko podle něj v posledních letech významně investovalo do své dálniční sítě a jeho HDP meziročně vzrostlo o čtyřiadvacet procent. V Česku to bylo pouze čtrnáct procent, podotkl.