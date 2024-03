Zpomalit vysokorychlostní tratě odmítají Kupka i Havlíček. Podle šéfky Zelených je ale potřeba myslet i na regiony

Výstavba vysokorychlostních železničních tratí by měla v Česku začít přespříští rok. Jako první by měly začít vznikat úseky od Přerova k Ostravě a z Prahy ke středočeským Poříčanům, později by měly tratě s maximální rychlostí 320 kilometrů za hodinu vést od hranic se Saskem přes Ústí nad Labem a Prahu do Brna a odtud jednak do Ostravy, případně dále do Polska, a jednak do Břeclavi a případně dále do Rakouska a na Slovensko.

Později by se mohla stavět i vysokorychlostní trať z Prahy do Polska směrem na Vratislav a zásadně zmodernizovat stávající železnice z Prahy přes Plzeň do Bavorska. Před jakýmikoli plány nad rámec základní páteře ve směru Drážďany – Praha – Brno – Ostrava s odbočkou do Břeclavi ale varoval místopředseda opozičního ANO a exministr dopravy Karel Havlíček.

„Ta síť se už za nás přibližovala tři čvrtě bilionu. Pokud by se šlo ještě tím, že by byl směr na Wroclaw a západočeská část, tak se dostáváme k hranicím jednoho bilionu, možná ještě víc. Na to dnes nemáme,“ poukázal.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nicméně míní, že i při stavbě vysokorychlostních tratí nelze rezignovat na ostatní. Zdůraznil, že například vylepšení železnice na západ Čech nemá mít podobu plnohodnotné vysokorychlostní trati. „Jsou připravené modernizace, které tam zajistí dvousetkilometrovou rychlost. To je příklad IV. koridoru na České Budějovice. Podobné kroky se chystají pro propojení s Bavorskem od Plzně směrem na Stod, Domažlice a Furth im Wald. To jsou důležité projekty. Ano, bude to znamenat velké výdaje, a proto také chystáme PPP projekty,“ řekl.