Za poslední rok přibylo jen patnáct kilometrů dálnic. Ten příští ale přinese osmkrát víc

Rok 2023 nestál co do nových zprovozněných úseků dálnic příliš za řeč. Politici mohli přestřihnout pouze tři pásky na nových dálničních úsecích, dva z nich byly na dálnici D48, jeden na D7. Celkem přibylo patnáct kilometrů. Častěji se poklepávalo na základní kameny nových staveb, těch bylo zhruba třikrát více – osm úseků o celkové délce 55 kilometrů. Na železnici letos skončila komplikovaná výluka u Ústí nad Orlicí a také modernizace trati mezi Smíchovem a Radotínem na okraji Prahy, začaly naopak práce na koridoru u Berouna.

Podmínky, ve kterých vzniká většina nových úseků dálnice D7, jsou výsledkem rekonstrukce silnice Praha–Chomutov v 90. letech. Tehdy byla přeložena do plánované trasy budoucí dálnice (tehdy to měla být rychlostní silnice, ale s týmiž parametry jako dnešní D7) s tím, že vznikne zatím v polovičním profilu a v budoucnu se jen dostaví ten druhý. Bezmála po třiceti letech je ale situace složitější a místo jednoduché dostavby se nanovo staví dálnice v plné šíři.

Jedinou další dálnicí kromě D48, která se letos prodloužila, byla D7. Přibylo jí šest kilometrů v podobě dálničního obchvatu Loun. I D7 se „jen“ rozšířila z polovičního profilu do dvou jízdních pásů, ale v jejím případě šlo spíše o teorii. Fakticky se musela dálnice v plné šíři postavit znovu, i když terén pro to byl předem připraven.

Nic víc než dva úseky D48 a jeden na D7 se tedy letos neotevřelo, zato se začalo stavět 55 kilometrů nových dálnic. Vzniká osm nových úseků, až na jednu výjimku mají být všechny hotové v roce 2025. Podaří-li se to, bude to hlavně další významný posun pro východ Čech, kde se nově pracuje na třech dalších úsecích léta upozaďované dálnice D35. Kromě dvou staveb v Pardubickém kraji (obchvat Vysokého Mýta a úsek Janov–Opatovec) dělníci poprvé kopli i na budoucí dálniční trase od Hradce Králové k Jičínu, a to mezi Sadovou a Hořicemi.

2024: Rok dálniční smršti

Rok 2023 nebyl co do nových dálničních úseků zvlášť bohatý, ale ten příští by to měl vynahradit. Půjde-li vše, jak má, začne se jezdit více než po stovce nových dálničních kilometrů. Pocítí to zejména řidiči v jižních Čechách, protože se naráz otevře pět úseků dálnice D4 a během roku by měl začít provoz na třech úsecích dálnice D3.

D4 tím bude dokončena v celé plánované délce od Prahy po lokalitu Nová Hospoda na Písecku (kde navazuje silnice I/20, která má do Písku rovněž parametry podobné dálnici). Přibude tak 32 kilometrů dálnice, která bude zajímavá nejen tím, že se otevře tak dlouhý úsek najednou (což tady ostatně již bylo například s příhraniční částí D5), ale také tím, že je to první česká dopravní stavba vznikající v režimu PPP – tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Fakticky to znamená, že konsorcium firem, které zakázku získalo, dálnici postavilo za své a bude ji také udržovat, zač mu stát průběžně platí.