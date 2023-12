U Loun se otevřel nový úsek dálnice D7, celá má být hotová za pět let

Řidičům se otevřel čtyřkilometrový úsek dálnice D7 u Chlumčan nedaleko Loun. Dostavět zbývají čtyři úseky dálnice z Prahy do Chomutova. Hotovo má být za pět let. Náklady na stavbu činily zhruba 1,2 miliardy korun, uved ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Nová část dálnice navazuje z jedné strany na již hotovou část D7 u Sulce a z druhé strany na obchvat Loun. Kompletně dokončený bude úsek u Chlumčan v polovině příštího roku. „V krátkém půlkilometrovém úseku je dálnice svedena do dvou pruhů, tedy v provozu je v polovičním profilu, ve zbývající části je pohyb vozidel ve všech čtyřech pruzích,“ popsal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Největší most na stavbě dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku prošel zátěžovými zkouškami na začátku prosince, v jeden okamžik na něm stálo šest naložených tatrovek, které vážily v součtu přes 190 tun. Až 16,5 metru vysoký a 175 metrů dlouhý most vede přes údolí Smolnického potoka. Pracovat budou dělníci na stavbě ještě další půlrok. Dodělat musí napojení na silnici I/7.

Na D7 chybí tři úseky ve Středočeském kraji a jeden v Ústeckém kraji, a to u Postoloprt na Lounsku. Tam se muselo kvůli dálnici posunout o třicet metrů fotbalové hřiště. Investice, kterou pokryly dotace od Ústeckého kraje, přesáhla šedesát milionů korun. „To je nejsložitější úsek ze všech, nemáme ještě vydané územní rozhodnutí,“ přiznal Mátl. Vyřešit museli stavaři způsob překonání řeky Ohře a ochranu před stoletou vodou a s městem Postoloprty pak jednotlivé nadjezdy.

„Územní rozhodnutí bude v roce 2024 vydáno, my zároveň zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení, abychom záhy zahájili výkupy a dokázali v roce 2025 požádat o stavební povolení a nejpozději v roce 2026 stavbu zahájili,“ řekl. Úsek je dlouhý zhruba čtyři kilometry. Do konce roku 2028 by měla být podle Mátla celá dálnice hotová.