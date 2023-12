Změna jízdního řádu: Výluky poznamenají dopravu do Německa i přes Vysočinu, přibude nových vlaků

Jízdní řád pro rok 2024, který začíná platit už tuto neděli 10. prosince, není na českých kolejích nijak revoluční. Z pohledu cestujících přijdou největší novinky až později během příštího roku, kdy by se mělo postupně objevit výrazné množství nových vlaků pro dálkové i regionální spoje. Přesto ale není nový jízdní řád jen kopií toho starého. Na dvou tratích se střídají dopravci, mění se trasy některých dálkových vlaků a poněkud řídne provoz na vybraných lokálkách. Dopravu významně ovlivní také výluky. Až do března nepojedou každé pondělí mezistátní spoje do Německa, od března začne půlroční uzavírka hlavní trati na Vysočině.

Potíž je v tom, že se nově bude v Marktredwitz přestupovat i z regionálních expresů. Ty by se sice měly spojovat s podobnými vlaky z Hofu a společně pokračovat do Norimberku, Deutsche Bahn ale oznámila, že je to zatím technologicky nemožné a bude se přestupovat. Podle BEG je to dočasné – na rok. Potom by měla být dokončena modernizace zabezpečovací techniky v Marktredwitz a přímé vlaky Cheb–Norimberk se vrátí.

Na druhou stranu pokračuje oprava trati mezi pohraniční Schönou a Bad Schandau. Kvůli tomu opět přestává v německém úseku jezdit Vindobona, tedy vlak Graz–Praha–Berlín, který byl dosud prvním ranním spojem z Berlína do Prahy a posledním odpoledním z Prahy do Berlína. Opakuje se situace z loňska a stejně jako loni by se měla Vindobona vrátit v průběhu roku – konkrétně na jaře, kdy skončí práce v okolí Bad Schandau.

Zlepšení, ale zároveň i zhoršení přináší nový jízdní řád i ve směru z Prahy na Berlín a Hamburk. Přijde to postupně. V prosinci by mělo nejprve nastat i to dobré – totiž zrychlení. Velkou část uplynulého roku jezdily vlaky mezi Drážďany a Berlínem po objízdné trase po trati Röderau–Jüterbog. S novým grafikonem se vracejí na rychlejší trať přes Elsterwerdu.

Protože Länderbahn už nebude vlaky Hof–Mnichov provozovat, mělo by mu navíc zbýt více lokomotiv, jejichž nedostatek ke zpožděním také občas přispíval. Navíc by mělo na linku do Prahy zbývat i více vagonů, které německému dopravci také nezřídka chyběly.

Mělo by to znamenat, že když přijede vlak z Česka se zpožděním, nestane se už, že mu vnitrostátní německá část ujede a cestující z Prahy musí vystoupit a venku dvě hodiny čekat na další spoj.

Nejsou ale jediné. Totéž platí o vlacích z Prahy do Mnichova, které nově ponesou název Bavorský expres. Ty sice budou v Česku jezdit stejně jako dříve, ale v Bavorsku by mělo přijít dílčí zlepšení. Ve Schwandorfu se již nebudou spojovat s vlakem z Hofu.

Loni v prosinci byla Vinodobna zkrácena do Prahy a do Německa nejezdila. Od července znovu začala jezdit až do Berlína, ale od 10. prosince do 19. března bude zase končit v Praze

Na jaro ohlásil také RegioJet, že by chtěl začít jezdit mezi Prahou a Berlínem. Původně spěl tento dopravce ke spolupráci s European Sleeperem, nakonec by ale měl vypravit denní vlaky.

Po výluce na jaře by také měl začít jezdit zcela nový vlak – noční spoj Praha–Brusel. Dopravcem nebudou České dráhy, nýbrž společnost European Sleeper. Ta původně plánovala začít jezdit přes noc z Česka do Belgie již loni. To se nepovedlo, nakonec vyjela letos, ale kvůli výlukám v Německu zprvu jen mezi Berlínem a Bruselem. Vlak v Nizozemska obslouží mimo jiné také Amsterdam, Rotterdam a Antverpy.

Vlak European Sleeper zatím jezdí z Bruselu do Berlína, na jaře bude prodloužen do Prahy

Spojení s Německem v roce 2024 ovlivní i další výluka. Od srpna by měly začít práce mezi Berlínem a Hamburkem a všechny vlaky, které jezdí z Prahy do Hamburku (případně dál k Baltu nebo k dánským hranicím) budou ukončeny v Berlíně. České dráhy ale také plánují začít postupně na linku do Berlína nasazovat nové soupravy Comfortjet, které mají být novější a také kapacitnější variantou jednotek Railjet, které dnes jezdí z Prahy do Rakouska.

Nový noční vlak European Sleeper nebude jediný, který bude v noci jezdit mezi Prahou a Berlínem. Do své historické trasy se od neděle vrací Metropol, tedy noční vlak, který veze lůžkové a lehátkové vozy jednak z Budapešti, jednak z Vídně (a Grazu) a jede do Berlína. V posledních letech jezdil přes Ostravu a Vratislav, s novým jízdním řádem ale začíná jezdit opět přes Prahu a Drážďany, kudy jezdil do roku 2017.

Přesměrování Metropolu neznamená, že zanikne noční spojení z Rakouska a Maďarska do Polska, které v posledních letech tento spoje zajišťoval. Do Polska ale pojede spoj Chopin, který nově bude začínat již v Mnichově, odkud pojede přes Linec do Vídně a dále po obvyklé trase přes Břeclav, Bohumín a Krakov do Varšavy. Nic se nemění na tom, že na cestě dobere ještě vozy z Budapešti (v Břeclavi) a Prahy (v Bohumíně).

Novinkou by mělo být obnovení přímého spojení Prahy přes Slovensko s Ukrajinou. RegioJet by měl začít jezdit do Čopu s přímými vozy od nočního vlaku Praha–Košice, čímž vytvoří novou alternativu ke svému nočnímu vlaku Praha–Přemyšl, který končí na polsko-ukrajinských hranicích. Přímé železniční spojení z Česka až na ukrajinské území tak bude obnoveno po dvanácti letech – kurz Praha–Kyjev totiž zanikl v září 2011 a od té doby bylo možné cestovat jen s přestupem. Ve vyhledávačích spojení se údaje o spojení do Čopu sice objevily již k 10. prosinci, podle mluvčí Regiojetu Alexandry Janouškové to ale bylo předčasné. Vlak vyjede až později během roku, kdy bude nový jízdní řád platit.

Naopak spoj Slovakia, kterým České dráhy a jejich slovenský protějšek konkurují nočnímu RegioJetu mezi Prahou a Košicemi, bude mít pro rok 2024 zkrácenou trasu. Obvykle jezdí za Košice až do Humenného, nyní ale bude na rok kvůli výluce trati zkrácen do stanice Strážske. Cestující, kteří se budou chtít dál přiblížit k Vihorlatu, budou muset dojet náhradním autobusem, ten na druhou stranu ale pojede za Humenné až do Medzilaborců.