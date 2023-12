Sergej a Šlechtična otestovaly nový most přes Labe

Do Vánoc by měla skončit výluka části železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Zatěžkávací zkoušku má za sebou nový dvoukolejný most přes Labe, kvůli jehož stavbě nejezdí vlaky mezi pardubickým hlavním nádražím a městskou částí Rosice a zároveň je i výluka na souběžné trati do Chrudimi. Na zatěžkávací zkoušku přijely do Pardubic dvě historické lokomotivy – rychlíková parní lokomotiva přezdívaná Šlechtična a těžká dieselová nákladní lokomotiva sovětské výroby přezdívaná Sergej.