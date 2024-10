Češi se rychlovlakem svezou zřejmě až za deset let

Výstavba vysokorychlostních tratí má zpoždění. Lidé se tak rychlovlakem svezou později, než jim stát sliboval – nejdřív zřejmě až za deset let. Nové termíny představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Přípravu podle něj prodlužuje mimo jiné jednání s dotčenými kraji. Zpoždění kritizuje opozice. Poukazuje na to, že konkrétní plán na vybudování železnice vláda schválila již před sedmi lety.

Jedno z plánovaných rychlých spojení z Prahy do Katowic se začne stavět příští rok, konkrétně půjde o dva úseky mezi Brnem a Přerovem. Trať ale bude jedinou, na které se příští rok začne pracovat. Stavba dalších se posouvá, v některých případech až o pět let. Zpožděné budou oproti původním plánům všechny hlavní úseky vysokorychlostních tratí.

„Máme za sebou víc než tisíc jednání se zástupci veřejnosti, se starosty a starostkami. To, co se odehrává v případě vysokorychlostních tratí, tu zatím v České republice nebylo – jak co do množství jednání, tak hledání co nejlepšího technického řešení,“ uvedl Kupka.

Například práce na rychlém spojení do Drážďan měly začít v roce 2027, nyní to dle Kupky bude o tři roky později. Konkrétně třeba úsek vysokorychlostní tratě Polabí, který má vést z Běchovic do Poříčan, se měl původně začít stavět příští rok. Nový termín je rok 2030, v provozu by měla trať být o pět let později.