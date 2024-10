Začala stavba úseku D11 k hranici s Polskem

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu jedenadvacetikilometrového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a Královcem na státní hranici s Polskem. Stavba za 11,7 miliardy korun bez DPH s dvaceti osmi mosty, dvěma tunely a třemi mimoúrovňovými křižovatkami je největší dálniční stavbou v historii ŘSD. Do provozu by měla jít v roce 2028.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou k českým hranicím loni v září a v celé délce až k Baltskému moři letos v létě.

ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. V pondělí podnik na projekt získal nepravomocné stavební povolení. Se zahájením stavby se počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu o tři roky později. Pak bude celá D11 hotová.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978, první devatenáctikilometrový úsek z Prahy do Bříství byl otevřen o šest let později. Zatím je z plánovaných 154 hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.